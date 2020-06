Pablo Hasél descarta exiliar-se en el cas que el jutge ordeni el seu ingrés a presó

El raper Pablo Hasél (Pablo Rivadulla) ha expressat la seva indignació per les condemnes que acumula en una roda de premsa que ha fet aquest divendres a Lleida. "L'Estat em vol castigar de manera exemplar per tants anys de lluita des de la música i els carrers", ha dit el raper lleidatà. El seu advocat ha demanat la suspensió de l'ingrés a presó per la segona condemna en ferm de l'Audiència Nacional (AN) ratificada pel Suprem per enaltiment del terrorisme. En cas que un jutge ordeni l'ingrés a presó, Hasél ha dit que no s'hi presentarà voluntàriament. Tampoc s'exiliarà ni demanarà l'indult, perquè no es penedeix d'haver "denunciat i combatut injustícies".

A més, el raper considera que la presó "és un altre front de lluita". "Des d'allà les meves aportacions poden sortir-li més cares a l'Estat que des de l'exili", ha assegurat. El raper creu que si finalment no entra a la presó serà per solidaritat. "Ho vaig fer, ho faig i ho tornaré a fer", ha dit. La plataforma Llibertat Pablo Hasel ha convocat concentracions de suport arreu de l'Estat el 4 de juliol.