La música confinada de l'ARA

La crisi del coronavirus ha coincidit amb un de les èpoques de l'any amb més activitat discogràfica. Mols artistes van decidir ajornar la publicació del material nou, però d'altres, i cada vegada més, han seguit endavant amb els plans de llançament; és el cas de Dua Lipa, The Strokes, Pearl Jam... i d'artistes com Rosalía, Becky G, Yung Beef i Juan Magan que funcionen amb calendaris propis.

En aquestes setmanes també hi ha hagut temps per a compondre i enregistrar peces sobre la quarantena, com ha fet Joe Crepúsculo, o per sorprendre amb versions tan interessants com la que El Petit de Cal Eril ha fet de Close to me, de The Cure. O Venturi, que ha convertit Autosufiencia de Parálisis Permanente en una al·legoria del confinament. En el capítol de versions, atenció al repte que han assumit Donallop adaptant Tots els motors, una de les imprescindibles d'Antònia Font, i el mateix es pot dir de l'apropiació de Serà un abisme de Ferran Palau a càrrec de Falciots Ninja.

Temps estranys, evidentment. Tan estranys que després de vuit anys sense estrenar cançons, Bob Dylan n'ha publicat dos en quinze dies. I escoltant el disc del Tiple concert de Beethoven interpretat per la Filharmònica de Berlín, Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma i Daniel Barenboim, és inevitable pensar quan tornarem a escoltar una orquestra en directe.

Aquesta llista és una selecció de novetats on conviu el hip-hop de Morad i Elane amb les guitarres de Carolina Durante i Xarim Aresté, el pop galàctic de Nico Roig amb el rock contundent de Bastida i el punk de Ratpenat amb el disco de Fundación Tony Manero. És una llista oberta, sempre en constant actualització.