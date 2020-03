Troben un magatzem portuari al teatre romà de Tarragona

Les excavacions arqueològiques a la zona de l'escena del teatre romà de Tarragona han desembocat en una troballa que permet als investigadors continuar dibuixant l'evolució de l'antiga Tàrraco. En aquest espai del teatre han trobat la part posterior d'un magatzem portuari de dimensions considerables. Els treballs han determinat que seria del segle I aC i que es va enderrocar, precisament, per construir el teatre. Això va suposar "la intervenció urbanística més important de la història de Tarragona", que va implicar desplaçar infraestructures portuàries cap al riu Francolí per permetre una redefinició de la ciutat. La Generalitat també ha avançat que cap a finals d'any es farà un projecte per obrir més l'espai al públic.

Les excavacions arqueològiques van començar al gener, se centren en la zona de l'escena i són el pas previ a una nova intervenció de museïtzació prevista per al 2021.