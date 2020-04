Associacions de músics calculen pèrdues d'ingressos de 8 milions d'euros

8 milions d'euros de pèrdues: aquesta és com a mínim la magnitud de la tragèdia per als músics, segons un estudi fet per diferents associacions de músics professionals de Catalunya i de la resta de l'Estat, arran de la crisi del coronavirus. "Calculem que, fins al juny, les pèrdues d'ingressos provinents de les actuacions en viu de les i els músics professionals contractats a través de cooperatives o empreses de facturació ascendeixen aproximadament a 8 milions d'euros, xifra a la qual caldria sumar la facturació dels músics autònoms. Pel que fa a la recaptació i repartiment de drets d'autor i d'artista, es preveu una caiguda en relació a les conseqüències de l'estat d'alarma molt més acusada en els drets derivats de l'ús de música en concerts, festivals, discoteques, balls amb orquestres, restauració, bars, etc", expliquen en un comunicat.

A més, la música en directe tindrà una afectació més prolongada en el temps. Per exemple, aquest dimarts Dinamarca, que el 15 d'abril començarà un desconfinament progressiu, ja va anunciar que esdeveniments com els concerts i els festivals de música seran dels últims a recuperar la normalitat, que en cap cas les autoritats daneses preveuen abans de l'agost. Això ha dut a la cancel·lació del Festival de Roskilde, que havia de celebrar-se del 27 de juny al 4 de juliol. El festival, que arribava a la 50a edició, tornarà el 2021. Cal recordar que a Dinamarca, amb 5,7 milions d'habitants, hi ha hagut fins ara 187 morts per covid-19.

Tanmateix encara és aviat per saber si altres països europeus seguiran el calendari danès o no, i si també prendran nota de la decisió escocesa de cancel·lar els festivals d'agost d'Edimburg o de la bavaresa d'ajornar fins al 2021 el Festival de Bayreuth, que havia de fer-se entre el 25 de juliol i el 30 d'agost. També cal recordar que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va advertir que les festes majors d'estiu, la Mercè i els festivals massius "seran de les últimes coses que s'autoritzaran". És a dir, el que per a molts músics és la temporada alta probablement no existirà aquest any, tal com pot passar amb el turisme, un sector econòmic del qual depèn també bona part de la música que es programa a l'estiu.

En qualsevol cas, les associacions de músics professionals de Catalunya i Espanya entenen que "la recuperació del sector no arribarà amb la fi de la quarantena ni amb la fi de les mesures socials restrictives que s'imposin en el període posterior, sinó que arribarà amb la recuperació global de l'economia". Per tant, afegeixen, "és vital per a la nostra supervivència com a professionals aplicar mesures de suport econòmic i protecció social durant aquest període".

Tot i agrair "enormement" les mesures econòmiques que han pres el govern espanyol i els autonòmics, els músics consideren "necessari posar de manifest que les i els músics treballadors per compte d'altri, l'activitat dels quals es basa en els contractes per obra i servei o bolos que no es realitzaran, continuen quedant exclosos d'aquestes mesures i són el col·lectiu més nombrós i desprotegit".



"És de vital importància treballar en coordinació amb les administracions centrals, autonòmiques i locals, així com amb les agrupacions empresarials del sector i entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual. És el moment de treballar units i amb empatia", diuen les associacions de músics professionals, que alerten d'una "falta de regulació" que "deixa en evidència l'absoluta desprotecció i precarietat" de la professió musical.

"Una vegada passi la primera fase d'emergència, ha arribat el moment definitiu d'impulsar mesures concretes en matèria laboral, de seguretat social i fiscal mitjançant la Plataforma Estatal per la Música, sota l'esperit de l'Estatut de l'Artista aprovat pel Congrés de Diputats, conclou el comunicat signat per l'Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT), Músicas Ao Vivo Galicia (MAV), Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PROMUSIC), Asociación de Músicos de Euskal Herria (MUSIKARI), Asociación de Músicos de Jazz de Andalucía (ANDAJAZZ PRO), Autores de Música Asociados (AMA), Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC), Associació de Músics de Tarragona (AMT), Societat de Blues de Barcelona (SBB) i Federación Estatal de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas (FMJAZZ).