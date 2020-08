La novel·la 'Deu negrets' d'Agatha Christie passarà a titular-se 'Eren deu'

La novel·la Ten little niggers ( Deu negrets en una traducció suau) és una de les més populars d'Agatha Christie. Publicada a Londres el 1939, de seguida va ser rebatejada oficialment com They were ten ( Eren deu), per les connotacions racistes de la paraula nigger als Estats Units. Ara el rebesnet de l'escriptora i gerent dels seus drets, James Prichard, vol que el canvi sigui mundial i que totes les edicions portin el títol Eren deu.

Agatha Christie ja havia canviat el títol de la novel·la per a l'edició nord-americana del 1940, que es va titular And then there were nine. Als anys 80 també es va modificar el títol al Regne Unit, però a Europa va quedar l'original. A França s'acaba de presentar la nova edició titulada Ils étaient dix (Editions Le Masque) impulsada per Prichard, que en una entrevista a l'emissora RTL ha afirmat que vetllarà perquè es canviï a tot arreu.

"Crec que Agatha Christie volia per sobre de tot divertir i que no li hauria agradat que ningú se sentís ferit per un dels seus girs lingüístics. Avui, per sort, podem posar-hi remei sense trair-la de manera que sigui acceptable per a tothom. Per a mi té sentit: no voldria que un títol eclipsés la resta de la seva obra", ha dit Prichard en declaracions a RTL. "Ja no hem d'utilitzar termes susceptibles de fer mal: aquest és el comportament que hem d'adoptar el 2020", ha afegit. De fet, el 2015 la BBC en va fer una nova adaptació que ja optava pel títol And then there were nine.

80 ans après sa traduction française, le polar d'Agatha Christie "Dix petits nègres" change de nom et s'appellera désormais "Ils étaient dix" ! @lmarsick a joint en exclu James Prichard, l'arrière-petit-fils de l'auteure. Rdv à 6h20 dans #RTLPetitMatin > https://t.co/IXuTMmWDOu pic.twitter.com/VAXwsXE8cb — Laissez-Vous Tenter - RTL (@LVT_RTL) August 26, 2020

En català el llibre ha sigut publicat per Columna i en castellà per Espasa Calpe. "Estem plantejant un reposicionament de l’obra d’Agatha Christie en català i precisament és una de les qüestions que hem de parlar amb els propietaris dels drets. Encara no hi hem entrat, però està clar que cal respectar l’opinió dels propietaris, i més en un aspecte tan sensible com aquest", explica Glòria Gasch, l'editora de Columna. A Espasa Calpe "per respecte a la petició de la família i seguint la voluntat dels seus hereus" es procedirà també al canvi de títol.

La base de la novel·la de Christie –que tracta d'una sèrie de deu misteriosos assassinats en una illa–, és una cançó infantil que va escriure el nord-americà Septimus Winner, Ten little injuns, i publicada el 1864. Frank J. Green la va adaptar el 1868 com a Ten little niggers. El grup Christy's Minstrels la va popularitzar i es va fer famosa també a Europa.

La decisió del canvi de títol ha encès de nou la polèmica al voltant de la censura retrospectiva i la reescriptura que s'està fent últimament d'obres literàries que configuren l'imaginari col·lectiu d'una època. Després del cas recent de la pel·lícula Allò que el vent s'endugué, que va ser retirada temporalment de la plataforma de streaming HBO Max "per contextualitzar els seus prejudicis racistes", ara es posa sobre la taula si també caldrà modificar títols com ara Tintín al Congo.