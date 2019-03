El Papa obrirà els arxius secrets vaticans referents a l'Holocaust

"L'Església no té por de la història, sinó que l'estima", ha dit el papa Francesc. El pontífex ha anunciat aquest dilluns l'obertura dels arxius secrets relatius al pontificat de Pius XII (1939-1958) per estudiar i analitzar la seva figura durant la II Guerra Mundial i aclarir les acusacions de no haver aixecat la veu contra el nazisme, cosa que sempre ha negat el Vaticà.

"He decidit que l'obertura dels arxius del Vaticà del pontificat de Pius XII es durà a terme el 2 de març del 2020, exactament un any després del vuitantè aniversari de l'elecció al tron de Pere d'Eugeni Pacelli", ha anunciat avui el papa Francesc en rebre a una representació de treballadors de l'Arxiu Secret Vaticà.

Diferents associacions i el comitè de diàleg interreligiós jueu i catòlic havien sol·licitat poder conèixer la documentació relativa a aquest pontificat que hi ha a l'Arxiu Vaticà, sobretot després que comencés el seu procés de beatificació. Acusen el papa Pacelli de no haver-se manifestat contra els crims del nazisme, començant per la batuda del gueto de Roma, el 16 d'octubre del 1943, quan a pocs metres del Vaticà 1.022 persones van ser deportades a Auschwitz, de les quals només en van tornar 16.

Francesc havia donat sempre suport a l'obertura dels arxius i havia destacat que Pacelli havia salvat molts jueus en secret, però la quantitat de documents dels gairebé 20 anys de pontificat havia retardat la feina de catalogació. En els últims deu anys unes 12 persones, sota la direcció de Sergio Pagano, prefecte de l'Arxiu Secret, s'han ocupat d'ordenar 16 milions de documents, més de 15.000 sobres i 2.500 arxius. "Assumeixo aquesta decisió després d'escoltar l'opinió dels meus col·laboradors més pròxims, amb la ment tranquil·la i confiada, segura que la investigació històrica seriosa i objectiva podrà avaluar amb la seva llum correcta amb la crítica apropiada, moments d'exaltació d'aquest pontífex i, sens dubte, també moments de serioses dificultats, de decisions turmentades, de prudència humana i cristiana", ha dit el Papa. Segons el Papa hi va haver "intents, humanament molt combatuts, per tenir encesa, en períodes de densa foscor i crueltat, la flama de les iniciatives humanitàries, de la diplomàcia oculta però activa, de l'esperança en les possibles obertures dels cors".

Què revelaran els arxius

Els arxius sobre Pius XII es cataloguen en tres grans grups: els de les representacions pontifícies (nunciatures), els de la secretaria d'Estat i els de les congregacions romanes i d'altres departaments vaticans. Les obertures de l'Arxiu Secret Vaticà als estudiosos van començar el 1881, durant el pontificat de Lleó XIII (1878-1903), i posteriorment el principi seguit pels pontífexs ha estat obrir els arxius als estudis "pontificat després de pontificat" i no a partir d'un determinat límit de temps.

El 18 de setembre del 2006 el Vaticà va obrir al públic tota la documentació relativa al pontificat de Pius XI (1922-1939), entre la qual destaquen documents sobre la Guerra Civil Espanyola (1936-39), de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista. Fins ara el Vaticà només ha accedit a obrir als historiadors, el 2004, la Inter Arma Càritas, l'oficina d'informació vaticana per als presoners de guerra instituïda per Pius XII (1939-1947), un llibre que recull les fitxes de 2.100.000 presoners de la II Guerra Mundial sobre els quals es va demanar informació.

El 1965, el Vaticà va publicar una àmplia documentació recollida en dotze volums sota el títol 'Actes i documents de la Santa Seu relatius a la II Guerra Mundial' on ja apareixien molt material sobre el pontificat de Pius XII.