Triomf històric de 'Parásitos' als Oscars

Alguna cosa està canviant en l'Acadèmia de Hollywood. Després de 92 edicions, els Oscars han premiat al fi una pel·lícula estrangera i no parlada en anglès. La fita de Parásitos no té precedents: la pel·lícula s'ha emportat els Oscars a la millor pel·lícula, direcció, guió original i pel·lícula estrangera, els més importants de la nit, esborrant de cop la línia invisible que durant gairebé un segle ha condemnat el cinema de fora dels Estats Units a la segona divisió dels Oscars. I la notícia és doblement bona perquè la pel·lícula que ha aconseguit l'èxit no és un producte amable, sense arestes, dissenyat per agradar tothom, sinó un thriller incòmode, amb tocs de comèdia negra i terror, una radiografia implacable de les desigualtat que estructuren les societats capitalistes.

Els quatre Oscars de Parásitos certifiquen un triomf que és també el del cinema coreà i per extensió l'asiàtic, que porta dècades escrivint algunes de les pàgines més brillants de la història del cinema modern i sent pràcticament ignorat al gueto blanc i anglosaxó dels Oscars. Però l'èxit de Parásitos és sobretot el del seu director, Bong Joon-ho, que ahir va ser el gran protagonista de la nit, tant pels Oscars recollits com per les seves reaccions espontànies, carn de mem: agafar l'estatueta de l'Oscar al millor guió i mirar-se-la com un nen mira la joguina que li han portat els Reis, exclamar al final del seu discurs d'agraïment per l'Oscar a millor film estranger “ara ja em puc dedicar a beure tota la nit” i, especialment, dedicar el seu Oscar com a millor director a Martin Scorsese, fent aixecar el públic de la gala per aplaudir el director d' El irlandès i reconeixent el seu deute amb el cineasta nord-americà. La seva autenticitat, simpatia i elegància són la imatge d'aquests Oscars.

Sense sorpreses en les categories interpretatives

La gran sorpresa de l'èxit de Parásitos ha compensat d'alguna manera una nit absolutament previsible pel que fa a la resta de premis, especialment els interpretatius: com apuntaven els pronòstics, Brad Pitt i Laura Dern s'han endut els secundaris i Joaquin Phoenix i Renée Zellweger els principals. L'única notícia va ser potser que, després d'haver fet els millors discursos de la temporada, Pitt no estigués molt inspirat –ni tan sols va rebre la standing ovation de rigor– i que, en canvi, Laura Dern fes plorar mig auditori en dedicar l'Oscar als seus “herois de l'actuació”, els seus pares, Bruce Dern i Diane Ladd, que l'observava emocionada des de l'auditori, potser recordant el primer cop que van anar juntes als Oscars, quan Dern tenia només 8 anys. Un altre moment emotiu ha sigut el de Joaquin Phoenix recordant uns versos que va escriure el seu germà River Phoenix quan tenia 17 anys.

També van seguir el guió previst les categories de millor documental, amb la previsible victoria d' American factory, primera producció de la companyia de Barack i Michelle Obama, i millor film animat, en què Toy Story 4 es va imposar a l'espanyola Klaus. Va fer història la violinista Hildur Gudnadóttir, autora de la música de Joker, la primera dona que guanya l'Oscar en la categoria de millor banda sonora. I Elton John i Bernie Taupin va guanyar el seu primer Oscar per (I'm gonna) love me again, el tema del biopic sobre el cantant anglès, Rocketman. 1917, l'altra gran favorita, s'ha hagut de conformar amb tres premis tècnics: mescla de so, efectes visuals i direcció de fotografia, una collita apropiada per a un film que entén el cinema com a virtuosisme tècnic, com una exhibició gairebé atlètica de facultats artístiques. Amb només dos Oscars s'han quedat Érase una vez en Hollywood (Brad Pitt i direcció artística), Joker (Joaquin Phoenix i la banda sonora de Hildur Gudnadóttir, la primera dona premiada en la categoria) i Le Mans '66 ( Ford v Ferrari) (muntatge i edició de so). I Taika Waitiki s'ha fet amb l'Oscar al millor guió adaptat per Jojo Rabbit.

Janelle Monae obre la gala

Si l'any passat van ser els supervivents Queen, aquest any li va tocar obrir la gala a la cantant Janelle Monae –que té un paper a Harriet– amb una versió de Won't you be my neighbor en homenatge al Mister Rogers interpretat per Tom Hanks a Un amigo extraordinario seguida d'un incendiari Come alive (War of the roses), un dels moments àlgids de tots els xous de Monae, amb reivindicació inclosa a les dones, el col·lectiu LGTBIQ i fins i tot a pel·lícules oblidades dels acadèmics com Midsommar i Dolemite es mi nombre.

Després de Monae, dos antics presentadors dels Oscars, Steve Martin i Chris Rock, van pujar a l'escenari per explicar acudits com si fossin els presentadors d'aquesta edició. El gest evidencia que, tot i que l'Acadèmia decideixi no tenir un mestre de cerimònies, els Oscars segueixen necessitant un número còmic inicial que rebaixi la solemnitat de la gala i marqui l'agenda política. “Hi ha grans directors nominats aquesta nit... Però jo he trobat a faltar alguna cosa”, deia Martin. “Vagines?”, rematava Rock. També va rebre Jeff Bezos, el president d'Amazon. “Té tants diners que es va divorciar i seguia sent l'home més ric del món. Va veure Historia de un matrimoni i es va pensar que era un comèdia”.

Una gala molt musical

Però en general va ser una gala molt musical, i no només per l'inici de Monae sinó per les actuacions dels nominats a cançó original, amb Cynthia Erivo com a intèrpret més convincent i un Elton John més en forma que Randy Newman, que feia cara de voler acabar ràpid i anar-se'n a casa. També va haver un actuació sorpresa, la d'un barbut Eminem interpretant Lose yourself, la cançó amb què el 2003 va guanyar un Oscar que, per cert, aleshores no va anar a recollir. I dos numerets que s'han d'interpretar com a gestos de cara a l'audiència internacional (la reunió de les Elsa de 10 països per cantar Into the unknown, inclosa la catalana Gisela) i al públic mil·lenial (posar Billie Eillish a cantar Yesterday durant l'In Memoriam perquè els adolescents no canviïn de canal).

El més positiu d'una gala sense presentador és, com ja es va comprovar l'any passat, l'agilitat de la cerimònia, que amb prou feines va durar tres hores i mitja. Per contra, si les actuacions o els presentadors no estan inspirats i els discursos dels premiats no són res de l'altre món, la gala corre el risc de convertir-se en una mera successió de falques promocionals i anuncis de guanyadors, sobretot quan tots els premis van confirmant tots els pronòstics. I encara sort dels presentadors amb trempera i humor com els còmics Rebel Willson i James Corben (disfressats de gats per presentar l'Oscar als millors efectes visuals), Julia Louis-Dreyfus i Will Ferrel o, sobretot, unes divertidíssimes Maya Rudolph i Kristin Wiig oferint-se com a actrius als directors de la sala. I no és la primera vegada que són el millor dels Oscars: l'Acadèmia de Hollywood podria fer un pensament i encarregar-li a Rudolph i Wiig la pròxima edició.