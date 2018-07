El pavelló de Victòria Eugènia serà espai museístic el 2021

El disputat pavelló de Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona, que l'Ajuntament havia anunciat que serviria per a grans exposicions temporals mentre que la conselleria de Cultura el volia per ampliar el MNAC, servirà per a tot: acollirà l'ampliació del Museu Nacional amb l'objectiu de facilitar l'accés del públic al centre, però també hi haurà una altra part de l'espai que es destinarà a exposicions dels museus que hi ha a la mateixa muntanya, com la Fundació Miró, el CaixaForum i la Fundació Mies van der Rohe. Es reorienta, per tant, el projecte anunciat per Jaume Collboni fa un any, que volia obrir l'espai a tots els museus bàsicament per acollir-hi mostres temporals a partir del curs 2018-19. L'altre pavelló que pertany a la Fira, el d'Alfons XIII, es destinarà segons preveu el Pla de Museus, al Museu d'Història de Catalunya. S'enterra així definitivament l'aspiració de l'Esplanada dels Museus, un projecte faraònic que requeria una important inversió econòmica.





Així ho han explicat avui la consellera de Cultura, Laura Borràs, i el comissionat de Cultura de l'Ajuntament, Joan Subirats, en la primera reunió oficial que han mantingut. Subirats ha indicat que a finals d'any s'acabarà la remodelació del pavelló de Victòria Eugènia, tot i que fins a l'any 2021 la meitat del pavelló serà encara d'ús firal. A partir de llavors "ja serà íntegrament per a usos culturals" i tindrà una doble funció a parts iguals. D'una banda, ha de permetre al MNAC guanyar espai expositiu i ha de fer que s'acosti a la plaça d'Espanya. D'altra banda, segons Subirats, aquesta prioritat "no seria contradictòria amb el fet de mantenir un espai d'utilització conjunta per a tots els espais museístics de la zona". Per a Laura Borràs, es tracta de "poder mostrar el fons del MNAC i que sigui més pròxim al ciutadà", a la vegada que es busca "fer com a altres ciutats del món, que aglutinen continguts museístics". Segons la seva opinió, el projecte comportarà generar una mena de "biosfera cultural gràcies al pavelló". Fonts del museu afirmen que estan satisfets amb aquest acord i preparats per fer el pas: "El projecte d'ampliació està ben definit i forma part del pla estratègic que es presentarà als òrgans de govern i en públic a la tardor". En aquest espai hi podrien anar exposicions temporals, part de la col·lecció permanent i la biblioteca.

L'Ajuntament, que és propietària de l'espai, destinarà quatre milions per al seu condicionament i després serà la Generalitat qui farà les aportacions per al funcionament de l'espai. La consellera ha reconegut que per les circumstàncies financeres dels últims anys "hem aguditzat les maneres de buscar recursos i en aquest cas ens hem mogut per aconseguir fons Feder, de l'ordre d'uns 2,5 milions d'euros". Caldrà veure quina rehabilitació addicional requereix el pavelló l'any 2021 per fer-hi exposicions per saber la data real d'obertura del MNAC, que el seu director, Pepe Serra, incloïa en el seu pla estratègic de la pròxima dècada.

Aquest és un dels primers acords segellats per l'Ajuntament i la Generalitat, mentre que no hi ha entesa en el cas de l'ampliació del Macba. L'Ajuntament va fer públic fa unes setmanes que pensa en la Capella de la Misericòrdia per construir-hi el CAP del Raval Nord, quan s'havia de destinar a l'expansió del Museu d'Art Contemporani. La conselleria de Cultura segueix defensant la decisió del patronat perquè s'ampliï el Macba a la Capella de la Misericòrdia, "un espai pròxim que permeti millorar les connexions i mantenir el nom", ha dit, tancant l'opció a situar un satèl·lit del museu en altres espais de la ciutat o de fora. Subirats ha assenyalat que un barri com el Raval no "permet grans alegries" respecte a "trobar un espai", un "tema per resoldre que no és senzill". Tot i així, ha assegurat que hi ha "consens absolut" en la necessitat de suport i ampliació del Macba.

A la llista de deures hi ha la imminent convocatòria d'un concurs internacional per a la direcció de L'Auditori de Barcelona, que ostenta Joaquim Garrigosa des del 2012, tenint en compte que les bases ja estan elaborades i fa un any que està encallat. També l'impuls de la Fira del Llibre de Buenos Aires, en què la capital catalana serà ciutat convidada, una cita promoguda pel consistori que la consellera troba "estratègica".