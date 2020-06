El sector de la música en directe a Catalunya preveu pèrdues de 110 milions d'euros

La pandèmia del coronavirus s'ha acarnissat amb el sector de la música en directe: només a Catalunya hi ha pèrdues de 110 milions d'euros (un 80% de la facturació anual), 40.280 treballadors acomiadats o en ERTO (un 76% de les plantilles) i 10.037 esdeveniments suspesos que haurien acollit fins a 8,5 milions d'espectadors. Aquestes són les dades que aporta l'enquesta realitzada per l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), que representa el 89% de les empreses catalanes del sector de la música en directe. Segons ARC, el resultat és "més catastròfic del previst".

Els 110 milions d'euros de pèrdues corresponen al que es deixa de facturar entre l'1 de març i el 30 de setembre d'aquest any, i "una relaxació en el desconfinament a partir de setembre" tot just podria permetre "una recuperació d’entre un 5% i un 10% de l’activitat".

Les dades provenen d'una enquesta a 640 empreses, entitats i associacions representatives de tot el sector de la música en directe: les empreses associades a ARC, però també la resta d’agents, representants, promotors, mànagers i festivals, així com empreses de serveis, tècnics autònoms i associacions de músics de Catalunya.

Tal com recorda ARC, la incertesa davant l'anomenada nova normalitat, per a la qual encara no hi ha protocols d'actuació definits, agreuja encara més la situació d'un sector que va necessitar "entre cinc i set anys per recuperar-se de la crisi del 2008". "Tenint en compte que aquesta crisi serà més profunda, sobretot perquè és a escala mundial, la previsió de futur és del tot incerta, pessimista i de previsions totalment negatives", vaticina l'ARC.

L’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya reitera les peticions de suport que ha adreçat a les administracions públiques, com ara que es prenguin "mesures immediates que complementin les adoptades fins ara", que consideren del tot insuficients, i que "s'executin els pressupostos previstos i que, per tant, no es derivin a les programacions del pròxim exercici".