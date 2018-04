La plataforma No Callarem envoltarà La Model

No Callarem farà sentir la seva veu més fort que mai contra la censura. De l'11 al 15 d'abril, la plataforma per la llibertat d'expressió organitzarà un gran desplegament d'activitats culturals amb seu al simbòlic escenari de l'antiga presó Model. Concerts, espectacles escèniques, exposicions, 'performances', xerrades, fires populars, tallers per als menuts formaran part d'una programació que es pot resumir en la frase que ha pronunciat aquest mati en la presentació dels actes el raper Elgio, de La Insurgencia, condemnat a dos anys de presó: "Seguirem cantant el que vulguem quan vulguem".

El programa de la 'Setmana per la llibertat d'expressió' es divideix en dues grans categories: les accions que es faran del dimecres 11 al divendres 13 d'abril, totes dins de La Model, i les del cap de setmana del 14 i 15 d'abril, que tindran lloc als voltants de l'antic centre penitenciari. Aquestes accions també volen "rescatar La Model" com a "símbol de la ciutat", segona ha apuntat Mar Merino, una de les promotores de No Callarem.

Els dies feiners els espectacles seran d'aforament limitat i el programa inclourà música, teatre, performances i fotografia, entre d'altres activitats. Hi haurà concerts de Clara Peya, Cesk Freixas i Gemma Huguet, 'performances' d'Empiric, Insectropics Freak Family, Loscorderos SC, titelles de Frikando Títeres i ràdio en directe a càrrec del col·lectiu Nativa i Discofòrum.

Les activitats del cap de setmana arrencaran el dissabte 14 amb un debat coordinat per Òmnium en què hi participaran Bill Shipsey, Txell Bonet, Marcel Mauri, Ben Emmerson i Rachel Lindon. A la tarda es projectarà el documental ‘Libertad de impresión' sobre el segrest de la revista 'El Jueves' acompanyat d'un debat amb el director del documental, Fernando Múñoz i el membre de Mongòlia Pere Rusiñol. Abans es farà la taula rodona 'Gutenberg em mordassat. Censura i repressió a la literatura i a la premsa' en què hi participaran entre d'altres l'exdirectora d''El Jueves' Mayte Quilez i l'exdirector d’Egunkaria y actual director de Berria, Martxelo Otamendi.

Fira popular i concerts al voltant de la presó

Diumenge 15, la 'Setmana de la llibertat d'expressió' ocuparà els carrers Entença i Rosselló a l'altura de La Model per envoltar l'antiga presó amb una gran fira popular per la llibertat d'expressió que inclourà concerts, espectacles d'humor i teatre, una arrossada popular, poesia i una fira de moviments socials i llibres de pensament crític. La fira constarà de quatre escenaris en què a més de música s'hi programaran activitats d'altres disciplines i activitats per als més petits.

En la programació musical d'aquests quatre escenaris de la fira popular seran els dels músics Maria Arnal i Marcel Bagés, Valtonyc, Pablo Hasél, Núria Graham, Joan Colomo, Gramophone All Stars, Amparo Sánchez (Amparanoia), Pau Vallvé, Tory Sparks i Mi Capitán, format per membres de Love of Lesbian, Sidonie i Egon Soda. També hi haurà poesia amb, entre d'altres, Martí Sales i Núria Martínez humor amb Kike García (El Mundo Today) i concerts infantils de Xiula, Penguins i Zebrass Marching Band.