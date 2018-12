Descobreixen a Cubelles un gran poblat iber que hauria sigut el port principal del riu Foix

Els terrenys de Cubelles (Garraf) que conserven un fortí de la Guerra Civil amaguen, sota terra, les restes d’un gran poblat de l’època iber “en gran estat de conservació”. És la descoberta que ha fet la cooperativa ArqueoVitis, que aquest mes de desembre ha excavat una finca on dècades enrere havien aparegut puntualment restes de ceràmica ibèrica, grega i cartaginesa. Ningú, però, havia aprofundit en els terrenys per contextualitzar aquestes petites troballes. Ara, de l’esperança de trobar ruïnes d’algun habitatge, s’ha passat a la descoberta de grans construccions gairebé intactes. “Hem superat les previsions en escreix”, ha afirmat a l’ACN l’arqueòleg Dani López, que assegura que “es podria estar davant d’un important establiment portuari al costat del riu Foix”.

La construcció d’un transformador elèctric i d’un xalet damunt part del fortí de la Mota de Sant Pere havien fet aflorar dècades enrere algunes restes de ceràmica que es remunten al segle V aC. Les troballes, però, només les havien analitzat alguns historiadors penedesencs, sense que mai un arqueòleg hagués excavat la zona. Finalment, aquest mes de desembre la cooperativa ArqueoVitis –responsable del jaciment de l’origen del vi, a Avinyonet del Penedès– ha rebut el vistiplau de l’Ajuntament de Cubelles per endinsar-s’hi i descobrir què hi ha sota terra.



Cinc prospeccions en una àrea de 2.500 m 2 han fet sortir a la llum diferents restes “bastant intactes” de tot un poblat iber que, per la seva ubicació prop del Foix i de la platja, seria el principal port d’entrada de mercaderies al Garraf i l’Alt i el Baix Penedès. “El nivell de conservació sembla únic a tot el Penedès i m’atreviria a dir que també a Catalunya”, apunta l’arqueòleg Dani López, que sospita que el jaciment va quedar cobert segles enrere pels sediments que hauria escampat el riu Foix en moments de desbordament.



López assegura que la quantitat de restes de ceràmica i d’ossos ha anat a més a mesura que ha avançat l’excavació, i detalla que hi ha troballes que van des del segle V aC fins a l’arribada dels romans. En aquest sentit, recorda que l’auge dels romans coincideix amb l’època en què a Cubelles es crea la vila al voltant de l’actual castell i nucli antic. Segons Dani López, aquesta cronologia encaixa amb la possibilitat que els ciutadans abandonessin el poblat de la costa i de mica en mica quedés tapat per sediments.



Manca de protecció per “desconeixement”

Pel que fa al fortí construït als terrenys del jaciment iber, els arqueòlegs lamenten que la defensa es va aixecar damunt de restes de gran valor, que es van infravalorar en plena Guerra Civil. El mateix hauria passat en ple boom urbanístic durant la dècada del 2000, quan es va construir una gran quantitat d’habitatges al barri de la Mota de Sant Pere. “Hi havia molt desconeixement del valor d’aquestes ruïnes, i ningú s’imaginava que podien formar d’un gran poblat”, explica López, que lamenta que no hi havia cap protecció a la zona que pogués condicionar l’actuació de les empreses constructores en cas d’aparició de restes arqueològiques.



Punt clau dels jaciments del gran Penedès

Des d’ArqueoVitis sostenen que el poblat descobert a Cubelles estaria relacionat amb els jaciments ja descoberts a la Timba de Santa Bàrbara –entre l’Arboç i Castellet i la Gornal– i el localitzat aquest estiu a Banyeres del Penedès. Tenint en compte el traçat de les restes trobades fins ara, Dani López sospita que el jaciment s’expandeix cap a dos terrenys adjacents que estan sense edificar, un dels quals és de titularitat municipal. Segons la direcció d’ArqueoVvitis, si es confirmen aquests indicis, el poblat de Cubelles tindria una extensió superior a una hectàrea i mitja.