Maria del Mar Bonet, Carla Simón i Tricicle, Premis Nacionals de Cultura 2020

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha premiat amb el Premi Nacional de Cultura cinc personalitats i entitats: la cantant Maria del Mar Bonet, la residència de treball per a artistes i investigadors Centre d’Art i Natura

de Farrera (CAN), la directora i guionista de cinema Carla Simón, la companyia de teatre Tricicle i el projecte musical Xamfrà. La Capella del MACBA acollirà el diumenge 29 de novembre l’acte de lliurament.

El plenari actual de la institució, integrat per Vinyet Panyella, Margarida Troguet, Jordi Font, Salvador Casals, Edmon Colomer, Núria Iceta i Miriam Porté, vol garantir que els 25 guardonats durant el seu mandat siguin l’expressió de la diversitat i riquesa de la cultura catalana. Per això s'han reduït el nombre de premiats a 5 per any. Des del 2020 i fins al 2024, aquest plenari reconeixerà anualment cinc persones o entitats equilibrant criteris de gènere, disciplina, trajectòria i territori.