L'augment del pressupost espanyol en cultura no revertirà en les institucions catalanes

En època de vaques magres, l'anunci de l'increment del pressupost de l'Estat destinat a la cultura ha fet sonar campanes aquest dimecres al sector. Els pressupostos generals de l'Estat, que s'han presentat aquest migdia al Congrés, destinaran 1.148 milions d'euros a la cultura, un 25,6% més que l'any passat. D'aquests, però, 200 milions d'euros provenen de fons europeus -les ajudes associades a l'anomenat Mecanisme de Recuperació i Resiliència-, de manera que la inversió estatal en realitat queda en 948 milions d'euros. La xifra representa un 3,7% més d'inversió respecte al 2019, en què la cultura va disposar de 914 milions d'euros, i s'acosta molt als 953 milions d'euros que volia destinar el govern espanyol en l'anterior proposta pressupostària, que no va tirar endavant. La inversió en cultura per al 2021 suposarà un 0,3% del total dels pressupostos generals de l'Estat, inferior al percentatge que hi dedica la Generalitat als seus pressupostos (0,75%).

Malgrat l'increment pressupostari general de la cultura, la majoria d'institucions catalanes consorciades amb el ministeri de Cultura rebran els mateixos diners que l'any passat. És el cas del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Antoni Tàpies, el Mercat de les Flors, l'Orfeó Català - Palau de la Música, la Fundació Pau Casals, Fira Tàrrega i el Teatre Lliure. També es destinarà el mateix import que l'any passat a la rehabilitació dels teatres privats de Barcelona. En el cas dels museus, com és habitual, les diferències econòmiques entre Catalunya i Madrid són abismals. El MNAC rep 2,1 milions d'euros i el Macba 1,1 milions d'euros de l'Estat, mentre que el Museu Nacional del Prado estarà dotat amb 46 milions d'euros, i el Reina Sofia, amb 38 milions d'euros.

20 milions per a Barcelona

En canvi, sí que veuran augmentar la inversió de l'Estat el Gran Teatre del Liceu (un 12,59%) i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (un 0,08%). La Fundació Joan Miró passa de rebre 90.000 euros a 190.000 (un 111% més). Aquest canvi s'ajusta a l'anunci de l'anterior ministre de Cultura, José Guirao, que ja va dir que faria un esforç per incrementar la inversió a la Fundació Miró, que està al límit econòmic . L'aportació arribarà després d'uns anys complicats per a l'entitat, que va haver de fer acomiadaments a principis del 2019. A finals de l'any passat, fins i tot la Fundació Vila Casas es va convertir en mecenes de la Fundació Joan Miró, una col·laboració que també va donar aire a la institució.

I sobretot, qui té més sort és Barcelona, gràcies a un conveni entre l'Estat i l'Ajuntament que està dotat amb 20 milions d'euros i pretén "recuperar i intensificar la relació amb Barcelona com a capital cultural i científica". La ciutat havia tingut històricament una partida dels pressupostos destinada a la capitalitat cultural, que preveia la Carta Municipal de Barcelona, i que havia ratllat els 10 milions d'euros. Des de l'ICUB aquest dimecres no podien precisar si es tracta de l'equivalent a aquesta partida o a una nova partida. Aquests 20 milions d'euros superen la suma total dels pressupostos destinats a les institucions catalanes (16,6 milions d'euros).

Més diners per a promoció

Més enllà de Catalunya, l'apartat que més es beneficia de l'increment pressupostari és el de la promoció i cooperació cultural: passa de tenir 9,3 milions d'euros a 56 milions. Dins d'aquest apartat hi ha el Pla de Foment de la Lectura, que tindrà 5 milions d'euros. Les biblioteques i arxius rebran 78 milions d'euros i la Biblioteca Nacional d'Espanya passarà de 31 a 34 milions d'euros.

Els programes de música i dansa estan dotats amb 108 milions d'euros, mentre que al teatre s'hi destinaran 52 milions d'euros i el cinema rebrà 86 milions d'euros. Pel que fa als fons europeus, l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM) és el que rebrà més diners, en concret 40,9 milions d'euros. L'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) obtindrà 32,9 milions d'euros, dels quals 17 milions aniran a les sales de cinema.