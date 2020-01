El pressupost de Cultura creix però segueix per sota de l'1%

301,8 milions d'euros, 38 milions més que el 2017 (i el 2018 i el 2019), un increment del 14,5%. Aquests són els recursos amb què comptarà el departament de Cultura quan el Parlament aprovi els pressuposts del 2020. El percentatge respecte al conjunt dels comptes de la Generalitat és de l'1,1%. Tanmateix, l'import consolidat (és a dir, sense la despesa financera i finalista) és de 286,6 milions d'euros, un 0,7%. "Aquests pressupostos són millors, però no són els millors", ha dit la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, en la comissió de cultura del Parlament, assumint que Cultura segueix molt per sota de les demandes tant del sector cultural com de la mateixa conselleria.

Els números del 2020 s'acosten als del 2011 i redrecen la davallada dels últims vuit anys, que va tocar fons el 2013, quan tot just hi havia 215,5 milions per a Cultura. En general, en els pressupostos del 2020 hi ha un augment en tots els àmbits culturals, i els euros per habitant i anys dedicats a Cultura arriben als 39,6, set euros més que el 2019, i a prop dels 40,3 del 2011.

Aportacions del departament de Cultura a entitats del sector públic: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC): 63,66 milions d'euros (+48,7%) Consorci per a la Normalització Lingüística: 32,99 milions d'euros (+13,6%) Agència Catalana del Patrimoni Cultural: 22,01 milions d'euros (+15,4%) Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC): 15,43 milions d'euros (+1% respecte al 2017) Teatre Nacional de Catalunya (TNC): 13,09 milions d'euros (+29,3%) Institut Ramon Llull: 10,2 milions (+12,4%) Biblioteca de Catalunya: 7,84 milions d'euros (+8%) Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal: 1,88 milions d'euros (39,8%) Institució de les Lletres Catalanes: 1,33 milions d'euros (+0,4%) Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional: 0,92 milions d'euros (+0,5%) Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí: 0,58 milions d'euros (+44,15)

Aportacions del departament per al funcionament d'equipaments de referència: Gran Teatre del Liceu: 8,90 milions d'euros L'Auditori: 5,67 milions d'euros Macba: 3,29 milions d'euros Teatre Lliure: 1,96 milions d'euros Mercat de les Flors: 1,28 milions d'euros Palau de la Música: 1,05 milions d'euros Fundació Joan Miró: 0,75 milions d'euros Museu de Ciències Naturals: 0,60 milions d'euros Fundació Antoni Tàpies: 0,48 milions d'euros

Entre les partides previstes per al 2020 n'hi ha diverses en l'àrea museística. Per exemple, el MNAC rebrà una aportació d'1,5 milions d'euros per a la nova sala d'exposicions al Pavelló Victòria Eugènia, i 712.000 euros del fons europeu Feder per a la renovació de col·leccions i projectes digitals. També hi haurà 300.000 euros per a la licitació del projecte de fusió del Museu d'Història de Catalunya i el Museu Arqueològic de Catalunya. I pel que fa al desplegament del Pla de Museus, es destinaran 2,3 milions a "la consolidació del sistema museístic" i 3,1 milions a inversions per a "la renovació museogràfica i d'infraestructures".

En l'àmbit patrimonial, hi haurà inversions per a obres a la muralla de Tàrraco (437.000 euros), Escaladei (730.000), la Seu Vella de Lleida (1,4 milions) i Santa Maria del Mar (120.000), entre d'altres, i s'obre una línia extraordinària de 216.000 euros per cobrir els desperfectes dels aiguats de l'octubre.

Les biblioteques rebran 4,4 milions per a l'adquisició de novetats editorials, llibres i subscripcions. També es recuperaran les línies de finançament per a la construcció, rehabilitació i creació de nous espais de les biblioteques públiques (2 milions d'euros). Una altra recuperació és la de les gires del Teatre Nacional de Catalunya per 34 teatres, que es podran fer amb una aportació de 540.000 euros.

El pressupost de Cultura inclou una nova línia de subvencions d'1,47 milions d'euros per festivals d'arts escèniques i musicals i una partida de mig milió d'euros per als plans d'impuls del circ, la dansa i el teatre. També creix (en un milió d'euros) el suport a la cultura popular i l'associacionisme.

Recuperar els diners de la taxa audiovisual

Pel que fa al sector audiovisual, es destinaran 16 milions d'euros a recuperar els imports perduts per la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar l'anomenada taxa audiovisual. També hi haurà un pla de dinamització del sector dotat amb 6 milions d'euros, un altre de suport als festival de cinema d'1,1 milions, i 2,7 milions d'ajuts al doblatge i subtitulació de llargmetratges en català.