La producció catalana 'Las niñas' s'endú el Premi Forqué al millor llargmetratge de ficció

La producció catalana Las niñas, de Pilar Palomero, s'ha endut el premi Forqué al millor llargmetratge de ficció i/o animació en la 26a edició dels guardons cinematogràfics, que es consideren l'avantsala dels premis Goya. També ha guanyat El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, una coproducció catalana amb La Cima Producciones, que ha estat premiat com a millor llargmetratge documental. També s'ha reconegut l'apartat de les millors sèries amb Antidisturbios, que ha guanyat dos dels cinc premis a què estava nominada. La gala es va celebrar dissabte a Madrid, a l'Ifema Palacio Municipal.

Las niñas és el primer llargmetratge de Palomero. El film ressegueix el pas cap a l'adolescència de la Celia, una nena d'onze anys que intenta no naufragar en el desencaix entre l'educació en una escola religiosa a la Saragossa de principis dels anys noranta i l'Espanya que es vol moderna dels Jocs Olímpics, l'eclosió de les televisions privades i el “ Póntelo, pónselo”.

El film compta amb la mateixa productora d' Estiu 1993, Valérie Delpierre, i també comparteix amb l'obra de Carla Simón un mateix afany per acostar-se a la intimitat d'una nena sense sotmetre-la als engranatges de la narració convencional ni reduir-la a un arquetip temàtic.



Els premis reben el nom del director de cinema, guionista i productor José María Forqué (Saragossa 1923 - Madrid, 1995), un dels més prolífics i versàtils del cinema espanyol i pare de l'actriu Verónica Forqué i del director Álvaro Forqué. En aquesta edició, la número 26, el premi al millor actor ha estat per a Javier Cámara pel seu paper a Sentimental, del director català Cesc Gay. El premi a millor actriu ha recaigut en Patricia López Arnaiz, pel seu treball a Ane.

El premi al millor llargmetratge llatinoamericà ha estat per a la producció mexicana Nuevo orden, de Michel Franco. Pel que fa al millor curtmetratge, el guardó s'ha entregat a Carlo d'Ursi per Yala. Finalment, Uno para todos, de David Ilundain, ha estat reconegut amb el premi per al foment de l'educació i els valors.

Tres noves categories per a sèries de ficció

Una de les novetats d'aquest any ha estat la incorporació de tres noves categories per a sèries de ficció: millor sèrie, millor interpretació masculina i millor interpretació femenina. En l'apartat principal d'aquest format, dotat amb 6.000 euros, s'ha reconegut Antidisturbios. Pel que fa a millor actor, ha guanyat Hovik Keuchkerian pel seu paper en aquesta mateixa sèrie. El mateix guardó, però en categoria femenina, ha distingit l'actriu Elena Irureta per la seva actuació a Patria.

Un total de 91 llargmetratge de ficció i animació, 73 llargmetratges documentals, 104 curtmetratges, 20 pel·lícules llatinoamericanes i 39 sèries han participat en aquesta edició. Els premis Forqué els atorga l'Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA), una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1996 amb la finalitat de posar en valor la tasca del productor cinematogràfic en la indústria del sector audiovisual.