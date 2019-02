Més control de les societats de gestió i menys webs pirates: la nova llei de la propietat intel·lectual

El Congrés ha donat via lliure aquest dijous a la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual en la qual es recullen mesures contra la pirateria, com el bloqueig de webs pirates reincidents, iniciatives per a un major control de les entitats de gestió de drets i per posar fre a pràctiques com 'la roda' de les televisions.

El text ha aconseguit el consens de tots els grups durant la seva tramitació al Congrés. El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha celebrat la cultura com "un exemple, un cop més de concòrdia": "El debat serè i la racionalitat donen bons fruits". S'han aprovat 15 de les 16 esmenes del Senat; aquesta última per una errata. Així s'incorporen dues directives europees a la llei.

Quines són les novetats del text?