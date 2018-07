El públic teatral cau prop d'un 8% aquesta temporada

A principis de setembre, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) encarava la temporada amb optimisme. El curs anterior (2016-2017) les sales catalanes havien incrementat un 5,28% el públic. L'associació veia factible prolongar aquest augment, però l'1-O i els fets polítics de la tardor van suposar un sotrac imprevist per als teatres catalans. A l'espera de tancar la temporada actual, Adetca calcula que aquest curs el públic teatral i la recaptació hauran caigut al voltant d'un 8%. "L'octubre, el novembre i el desembre van ser els mesos vermells. També vam detectar un canvi d'hàbits: la venda anticipada va decaure i molta gent comprava a taquilla, un fenomen que feia anys que no passava", explica la presidenta d'Adetca, Bet Orfila, que preveu que aquesta temporada el número d'espectadors se situarà al voltant de 2,3 milions de persones.

Amb els tres milions d'espectadors a l'horitzó, Adetca ha creat uns nous premis de teatre a través dels quals espera captar públic. Els reconeixements reben el nom de Premis Catalunya de Teatre i s'entregaran el 18 de setembre al Teatre Coliseum durant la cerimònia 'Catalunya aixeca el teló', que cada any dona el tret de sortida a la temporada teatral. La gala, dirigida i conduïda per Guillem Albà i l'Orquestra Marabunta, es retransmetrà per TV3 a partir de tres quarts de deu del vespre.

Adetca no pretén competir amb altres reconeixements teatrals que ja existeixen (com els Premis Butaca, de votació popular, o els Premis de la Crítica), sinó organitzar uns nous premis que "ressaltin l'excel·lència i les trajectòries artístiques", com també que posin en valor el talent jove i la feina que es fa a les sales", diu Orfila. Els guardons tindran cinc categories: premi al professional artístic amb una trajectòria rellevant, premi a la persona o entitat que més ha contribuït a millorar les arts escèniques, premi a millor sala privada, premi a millor sala pública i premi al projecte, artista o entitat amb un futur més prometedor.

Seran uns premis honorífics que s'atorgaran de manera directa a partir d'uns finalistes que ha escollit una comissió d'Adetca. La decisió final recau en un jurat format per Marta Clari (Icub), Núria Lomas (Diputació de Barcelona), Magda Puyo (Institut del Teatre), Agnela Domínguez (SGAE), Marta Font (públic) i Marta Cervera (periodista teatral). A l'hora d'entregar-los, Adetca defuig el protocol tradicional. "No volem que la gala giri al voltant dels premis, sinó al revés. S'entregaran d'una manera diferent de la que estem acostumats i amb diverses sorpreses", avança Orfila.