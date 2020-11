Per què les esglésies estan obertes i els teatres no?

Una missa a la Sagrada Família amb més de mig miler de persones dins d'un espai tancat i, en el cas dels capellans, sense mantenir la distància de seguretat ha incendiat el món de la cultura, que viu la segona setmana consecutiva amb els teatres, els auditoris i els cinemes del tot tancats (i des de fa més de set mesos, les sales de concerts).

Els feligresos asseguren que s'han complert tots els protocols, en la missa de beatificació de Joan Roig Diggle, un jove catòlic de 19 anys que va ser afusellat per milicians anarquistes a principis de la Guerra Civil, el 12 de setembre del 1936. La missa havia estat autoritzada pel Procicat.

La clau és: per què es poden oficiar misses i no celebrar espectacles? Quina diferència hi ha entre un teatre i una església? La diferència essencial és que la llibertat religiosa és un dret fonamental constitucionalment protegit mentre que la cultura és "un principi rector de la política social i econòmica". La constitució "garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació que la necessària pel manteniment de l'ordre públic protegit per llei", tal com explica l'economista i llicenciat en dret Roger Medina. La llibertat de culte no pot ser, per tant, suspesa o prohibida només amb un estat d'alarma. La suspensió absoluta dels drets fonamentals necessita de la declaració de l’estat d’excepció, extrem al qual no s'ha arribat.

La llibertat de culte, a més d'haver de seguir els protocols, també ha patit algunes restriccions. Segons el DOGC, en els "actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, s'ha de limitar l'assistència al 30% de l'aforament". És una limitació similar a la que tenen els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d'art i centres de creació d'arts visuals, que poden obrir amb un aforament limitat al 33%. Les llibreries tenen els condicionants de qualsevol comerç. Les dimensions de la Sagrada Família han propiciat que hi hagi unes 600 persones.

Els teatres, cinemes i concerts, doncs, malgrat que també seguien uns protocols de seguretat, s'han clausurat. Des de la mateixa conselleria de Cultura s'ha admès que el risc de contagi era baix i que els teatres eren espais segurs, però que les mesures s'han pres per evitar la mobilitat i la reunió de persones abans i després de l'espectacle.

La indignació i incomprensió del sector cultural fa dies que s'arrossega, amb diverses manifestacions tant a la conselleria de Cultura com en espais culturals, però la mesura sembla que podria allargar-se tot el mes. Fins i tot el Síndic de Greuges va demanar la reobertura tan aviat com sigui possible. Cal tenir en compte que aquestes manifestacions s'han pogut celebrar, també, pel fet que s'ha decretat l'estat d'alarma però no l'estat d'excepció.

Després de veure les imatges de la Sagrada Família d'avui, diversos artistes, productors i creadors han criticat les diferències de tracte i el menyspreu de la cultura.

Hola @sagradafamilia, ens feu un privat amb les condicions per llogar la sala? Seria per un concert. Màxima comunió assegurada. pic.twitter.com/PAcdZDSGVJ — Bankrobber (@bankrobberbcn) November 7, 2020

Aquesta nit hauria d'haver estat fent

🇪🇸EL GALLARDO ESPAÑOL 🇪🇸

al Teatre Borrás amb 350 persones i ens han obligat a cancel•lar-ho i mentrestant 588 (90% població de risc, perquè tots els de la sotana són vells) persones fent el panoli a la Sagrada Família. Bravo @gencat 👏🏼 https://t.co/iMq6EaMRAT — Peyu (@enpeyu) November 7, 2020

Els teatres tancats, les beatificacions necessàries i nosaltres a creure i a callar pel bé de tots.

Algú s’ha pensat que som idiotes? https://t.co/kEZ5A5smAM — Sílvia Bel (@SilviabelB) November 7, 2020