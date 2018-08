Alice Incontrada i Jan Martí: “El que ens fa més feliços és que la gent confia en el que publiquem”

260x366 “El que ens fa més feliços és que la gent confia en el que publiquem” / CÈLIA ATSET “El que ens fa més feliços és que la gent confia en el que publiquem” / CÈLIA ATSET

Són els creadors de l’editorial Blackie Books. L’Alice recorda que el seu primer contacte amb els llibres va ser a la llibreria-papereria del seu petit poble d’Itàlia. Si un autor l’ha marcada, ha estat Charles Bukowski. El Jan passava els caps de setmana devorant llibres, sobretot de Roald Dahl, i acompanyava el seu pare -que també és editor- a comprar-ne.

La història de Blackie Books es remunta a l’any 2009, en plena crisi econòmica i moment àlgid de la venda de llibres electrònics. El Jan feia temps que treballava a l’editorial RBA i va decidir-se a crear un compte d’e-mail de Blackie, malgrat que l’editorial encara no existia. Demanava a editorials i agències internacionals que li enviessin manuscrits: “Un dia vaig rebre Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Everett, el líder del grup Eels. Encara no s’havia publicat ni en anglès, però quan el vaig llegir vaig tenir clar que s’havia de publicar”, diu. Aquell llibre, que ha esdevingut un longseller, va ser l’impuls que els va portar a fer néixer l’editorial, que van batejar amb el nom de Blackie en honor a la gossa de l’Alice -una gossa que, malgrat la vellesa i els múltiples problemes de salut, semblava decidida a no morir mai i, de fet, ha acabat immortalitzada com a logotip del segell-. Iniciar aquella aventura fruit de la il·lusió “va ser una imprudència molt inconscient”. “Quan vam començar no teníem ni oficina. Havíem demanat un crèdit; si els quatre primers títols que vam treure no haguessin funcionat, hauria sigut una ruïna”. Tant l’Alice com el Jan pertanyen a la primera generació que es va posar en contacte amb les xarxes socials i, conscients de la importància de trobar noves maneres d’arribar al públic, van crear un compte de Facebook d’un personatge inventat, i així van anunciar el llançament de l’editorial que obriria el camí d’una nova manera de publicar. “Els nostres llibres tenien les tapes dures, molts colors i continguts d’allò més variats. Els distribuïdors ens deien que publicar filosofia, memòries de personatges poc coneguts o un autor anònim del segle XIX, juntament amb Els Simpson, era una autèntica bogeria”, assegura el Jan. “Des del principi hem volgut que els nostres llibres parlin per si mateixos; que siguin els llibres que defineixin Blackie, enlloc de fer encaixar títols en una línia editorial preconcebuda”, comenta l’Alice. Aposten pels continguts genuïns més enllà de la mediatització de la veu de l’autor i tenen clar que “si una lectura a nosaltres ens ha transformat, l’hem d’oferir perquè entenem que també pot transformar els nostres lectors”. Aquella imprudència d’ara fa gairebé deu anys ha valgut la pena, perquè Blackie ha esdevingut una editorial de culte amb lectors devots que han tornat a donar valor als llibres convertint-los en objectes preuats.

Alice Incontrada i Jan Martí són els creadors de l’editorial Blackie Books. Cosas que los nietos deberían saber, Instrumental i Lolito són alguns dels seus èxits editorials. Què us agradaria que hi hagués dins la capsa? “Un ratolí”, em respon l’Alice. El Jan somriu i ho accepta com a resposta. Tots dos volen que entrevisti la il·lustradora Carlota Juncosa.

