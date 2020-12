Frederic Amat se'n va a buscar llum en la foscor

A Frederic Amat cap llenguatge artístic li és aliè, des de la pintura i l’escultura fins a l’art públic, l’escenografia, el cinema i la performance. “Una de les tasques de l’artista contemporani és la dissolució de les fronteres entre performance, pintura, acció, arquitectura, cinema, música...”, diu Frederic Amat amb motiu de l’exposició que presenta a l’Albergueria de Vic, Obra negra, que consisteix en set pintures que reflecteixen l’afany de l’artista per arribar al que és essencial. “Cada vegada que m'he posat a treballar al llarg d'aquest any ha sigut per arribar a l’essencialitat. No eren obres en què la feina fos anar-hi afegint sinó anar restant i restant”, explica Amat.

Una de les fonts d’inspiració d’aquest conjunt és L’Oeuvre au noir, de Marguerite Yourcenar. Les pintures estan fetes amb un pigment negre fet amb ossos calcinats i un altre amb blanc de calç. El mateix Amat assenyala una cita en llatí del llibre de Yourcenar que indica el caràcter entre místic i esotèric de les seves pintures i que tradueix d’aquesta manera: “Anar al que és obscur pel que és més obscur encara. A l’incògnit pel més incògnit”. “Una de les tasques de l’artista és il·luminar la nit d’on venim, la de cada dia i la nit de demà, que no sabem on anirem”, explica. El negre de les pintures també evoca la foscor d’un “laboratori fotogràfic” i la de “les cantonades del desig”. En qualsevol cas, cal escoltar molt bé com Amat explica seus treballs per no parlar-ne com si tinguessin un caràcter narratiu i trair-les. Per això tampoc no dona gaires detalls dels elements en blanc que hi ha en les pintures. “En arquitectura hi ha un procés inicial de la construcció que anomenen l’obra negra, que vol dir planificar l’espai, decidir l’espai on es construirà, fer els fonaments, foradar terra endins per fer els pilars. Aquestes línies marquen l’espai, són traces”, es limita a explicar. “Una de les meravelles de la pintura és que et fa veure el que no has vist mai”, subratlla.

"Ha estat treballant tot un any, amb molta intensitat abans de la pandèmia", diu el director del Centre d'Arts Contemporànies de Vic (ACVic), Anton Granero. "Aquesta Obra negra serà molt important dins el seu treball. Has d'entrar-hi i deixar-te imbuir. El negre treballat a partir d'ossos cremats és un negre molt mat, molt potent. L'obra demana una complicitat i aquesta precisament passa per mirar de reflexionar", explica.

Frederic Amat està present a Vic per partida doble, ja que en paral·lel exposa els seus llibres d’artista i les carpetes il·lustrades al Centre d’Arts Contemporànies de Vic en una mostra comissariada per Vicenç Altaió. Al llargs dels anys Amat ha col·laborat amb una trentena d’escriptors, els primers dels quals van ser J.V. Foix i Joan Brossa. Després la llista va continuar amb altres noms com Octavio Paz, Federico García Lorca, Juan Benet, Guillermo Cabrera Infante, Ida Vitale, Rafael Argullol i el mateix Altaió. De nou, Amat va fer servir totes les tècniques que va tenir al seu abast.