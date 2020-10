La Sala Apolo farà un concert amb 1.000 persones per provar l'eficàcia dels tests ràpids

El sector cultural busca alternatives per superar les limitacions imposades per la pandèmia del coronavirus. Després que el Govern ampliés a finals de setembre l'aforament de teatres, cinemes i sales de concert fins al 70%, ara es posa la mirada en els nous tests ràpids, que s'estan estudiant com una mesura per controlar l'accés de positius asimptomàtics en un recinte i minimitzar el risc de contagi. Es tracta de proves ràpides que indiquen el resultat en tan sols 15 minuts. El president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), Lluís Torrents, ha avançat aquest diumenge que la Sala Apolo de Barcelona serà la primera en posar a prova aquests tests durant el mes d'octubre en un concert per a 1.000 persones.

"Tothom es farà el test per veure quin grau d'efectivitat té i quina és la interacció en una sala amb aquestes condicions, un espai tancat amb la gent escoltant un concert, cantant i ballant, per veure si després hi ha algun tipus de transmissió o no", ha dit Torrents en una entrevista a RAC1.

La prova pilot es fa en col·laboració amb l'Hospital de Can Ruti. El públic haurà d'accedir a la sala amb mascareta i gel hidroalcohòlic, a més del resultat de la prova que els acabin de fer. Un cop a dins, cada persona podrà prendre una consumició.

"Volem demostrar amb un test d’antigen, que és ràpid, que determinada persona pot participar en un esdeveniment amb un gran nombre d'assistents, i així reactivar una part de l'economia", ha explicat també a RAC1 Boris Rebollo, metge internista especialista en malalties infeccioses de Can Ruti, un dels responsables del projecte. "De fet, aquest seria un primer pas perquè es facin reunions amb un nombre més gran de persones: un concert, un espectacle de màgia, una obra de teatre o un partit de futbol", ha conclòs el metge.