Els crits en silenci de les sales de concerts

Albert Pla és dalt de l'escenari de La Mirona de Salt. Toca el micròfon repetidament, però no se sent res. A la sala Vol, els Za! salten amunt i avall... Tampoc no se sent res. El mateix passa a Luz de Gas, on Manel Fuentes passa per l'escenari angoixat per l'absència de so. I així en la seixantena de sales de concerts d'arreu de l'estat que han fet vídeos per acompanyar campanya L'últim concert?, pensada per cridar l'atenció sobre la delicada situació de l'ecosistema de la música en directe arran de la pandèmia de coronavirus. Cada sala ha fet un vídeo, i tots es poden veure en aquest enllaç. És el crit en silenci de les sales de concerts, només trencat pel músic Josele Santiago picant insistentment la persiana abaixada del Sidecar.

L'acció, organitzada per la Plataforma de Sales de Concerts, és "un concert atípic en què els artistes s'han quedat en silenci sobre l'escenari per ensenyar el futur que els espera a la majoria de les sales de concerts del nostre país si les administracions no prenen mesures urgents".

La Plataforma de Sales de Concerts "reclama així, de manera contundent i gràfica, la necessitat d'ajudes directes i reals per poder salvar tot un sector que es troba a les portes de l'extinció al ser un dels més afectats per la crisi sanitària".