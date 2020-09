El teatre deixa d'ingressar 30,5 milions d'euros a Barcelona per la pandèmia

Obrir i omplir. El sector teatral arrenca la temporada 2020-2021 amb ganes de girar full i allunyar-se dels últims mesos, que han estat "catastròfics". La pandèmia del coronavirus ha convertit la primavera passada en una de les pitjors etapes viscudes per la indústria de les arts escèniques. Des del març, el sector ha deixat d'ingressar 30,5 milions d'euros només a Barcelona i ha hagut de cancel·lar 5.341 funcions i 510 espectacles. "Hem tingut 850.000 espectadors menys que la temporada anterior, però en aquest cas ha estat perquè la gent no ha pogut anar al teatre", lamenta la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal.

Per al sector teatral la temporada passada va acabar el 12 de març, quan les sales es van veure obligades a tancar davant l'augment de casos de covid-19 a Catalunya. "Fins aleshores teníem un 8% més de públic, un 10% més d'ocupació i un 27% més de recaptació. Anàvem camí dels tres milions d'espectadors que ens havíem marcat l'any anterior", explica Vidal. El sotrac provocat per la pandèmia és tan gros que aquest any Adetca no ha volgut donar les dades desglossades amb els espectadors, l'ocupació i la taquilla de cada sala. "Qualsevol aproximació numèrica és massa colpidora", diu Vidal.

"Un pla real de rescat"

El món escènic ha viscut els últims mesos amb incertesa i preocupació, i per això Vidal ha fet una crida a les administracions per fer "un pla real de rescat" del sector. "Les ajudes extraordinàries han estat poques i han arribat tard. Necessitem que, a curt termini, les administracions s'asseguin i vinguin a rescatar-nos", ha alertat la presidenta d'Adetca. Entre les seves demandes als polítics hi ha una campanya de comunicació i promoció per reactivar el consum cultural i ajudes per evitar el tancament de sales. La temporada passada van tancar el Club Capitol i La Vilella, mentre que d'altres com l'Antic Teatre i La Bonne han llançat un crit d'alerta perquè estan en una situació de fragilitat.

Un altre del elements que ha impactat en el sector són les sortides culturals de les escoles, que estan congelades per la pandèmia i que suposen un motor fonamental per a les companyies de teatre infantil i juvenil. "Cal recuperar-les, perquè són imprescindibles per al nostre present i futur", afegeix. També ha recordat les penúries que han experimentat i encara experimenten artistes i tècnics davant la cancel·lació d'actuacions des que va irrompre el coronavirus. "Mai més hauríem de sentir que un artista o un tècnic no pot menjar i que ha hagut de deixar la professió", ha subratllat.

Que el públic torni als teatres

Aquesta tardor es presenta per al sector teatral com l'oportunitat per reprendre l'activitat i tornar a omplir platees. "Els teatres tornem a la feina després d'un esforç immens però amb els deures fets, després de preparar les sales perquè siguin espais segurs per a tothom", ha dit Vidal. Les sales han posat gel hidroalcohòlic a disposició del públic, han modificat el seu sistema de venda d'entrades per poder separar grups de contacte habitual, han incorporat un registre de dades dels espectadors, han organitzat els accessos i les entrades i sortides a les platees perquè no hi hagi aglomeracions i han incrementat les mesures de desinfecció. "El públic ja percep els teatres com a espais segurs", ha considerat Vidal, que ha valorat positivament l'obertura de les primeres sales al juliol i l'experiència aconseguida.

La presidenta d'Adetca ha celebrat que el Govern treballi per declarar la cultura bé essencial i aconseguir així que, en cas d'un possible confinament, espais com les llibreries o els teatres puguin seguir oberts. "Per fi se'ns considera legalment el que hem estat sempre, un bé públic i essencial, i ara caldrà actuar en conseqüència. Cal posar la cultura al centre de l'activitat social i política", ha reclamat Vidal. Una altra de les peticions, que planteja "a mig termini", és la lluita per aconseguir que els diners de la Generalitat destinats a Cultura siguin un 2% del pressupost total del Govern.