El teatre se salva del tancament però acaba l'any amb pèrdues del 50%

La companyia del musical La jaula de las locas reestrenava l'espectacle al Tívoli dijous al vespre just a la mateixa hora que estava convocada la roda de premsa del Govern per anunciar noves mesures restrictives. Ja havien estrenat a l'octubre i els van tancar al cap de 5 funcions. Els productors estaven pendents dels mitjans i ensorrats preventivament: es temien el tancament o bé una reducció de l'aforament al 30% (havia circulat una foto d'un document de treball oficial que ho proposava); si era així, La jaula havia d'abaixar el teló definitivament. Els telèfons entre productors treien fum. Finalment, l'anunci d'aquest divendres que els cinemes, auditoris i teatres podran mantenir el 50% d'aforament i un topall de 1.000 espectadors durant les tres setmanes vinents és un baló d'oxigen. L'únic pas enrere és que es perden els espectadors d'altres comarques que anaven a teatre entre setmana aprofitant que no hi havia confinament perimetral, que ara queda fixat cada dia. Mal menor.

"El pitjor és la incertesa", diu Jordi Sellas, productor de La jaula de las locas, perquè afecta directament la caiguda de la prevenda d'entrades. Aquesta setmana ja s'havia alentit. "L'estabilitat automàticament crea una dinàmica positiva de venda. Si saps que estan oberts, tens el teatre al cap com a opció –diu César Martínez, cap de màrqueting de Focus–. Que en un punt crític de la pandèmia com estem ara no tanquin els teatres em fa pensar que no tornarà a passar". El cert és que la idea que la cultura és segura ha quallat i que el públic ha tornat a les sales des que es van reobrir el 24 de novembre. "Quan obrim, omplim –diu Toni Casares, director de la Sala Beckett, que ha exhaurit entrades per a Els ocells–. La gent ve contenta i respon. Percentualment, tenim millors ocupacions que mai". Passa el mateix a can Focus: Escape Room, 53 diumenges i La cabra, o qui és Sylvia? estan omplint platees de 200 i 300 persones. El Teatre Lliure amb Les tres germanes també. Tot i això, els productors pateixen com mai: "Ningú compra a 40 o 60 dies, hi ha molta més venda de 7 dies vista", diu Martínez. Una excepció seria el Mago Pop, que té entrades venudes per mesos.

2020, un any perdut

Poder mantenir l'activitat al desembre i al gener és crucial perquè és temporada alta. Un any normal, en aquests dos mesos s'assolia el 30% de recaptació de la temporada i el 25% d'espectadors. Aquest curs, tot i obrir, "dos mesos no salvaran l'any", corrobora Martínez. "És un desastre. El 2020 està perdut. En xifres globals, acabem amb el 50% de facturació respecte a l'any 2019. És la ruïna", afirma Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. L'únic que ha salvat el sector són els ERTO i les ajudes directes als treballadors i a les sales. Però a final de temporada la patacada de públic pot arribar a una caiguda del 75%.

L'objectiu ara és: "Mantenir-nos oberts. Hem de resistir empresarialment i artísticament", diu Vidal. L'objectiu és mantenir empreses i llocs de treball, pressionar per arribar al 70% de l'aforament i esperar la vacuna per poder encarar la temporada 2021-2022 amb garanties. Mentrestant, cal col·locar una oferta prou interessant per atreure públic. La cartellera és molt més pobre que un Nadal clàssic –una mostra: el 2016 hi havia 12 musicals en cartell; enguany n'hi ha quatre– però la majoria de gestors han tret les seves millors gales. Per exemple, Focus ha presentat tres estrenes. Els teatres públics segueixen produint i estrenant. "La voluntat és seguir produint com si l'any que ve s'hagués de fer tot. Si no es pot, són espectacles que ens guardarem fets i exhibirem quan podrem", diu Casares. És el que passarà amb El combat del segle i Avinguda Nacional.

Les ajudes, vitals

La jaula de las locas necessita 75 treballadors donats d'alta per funcionar. "És l'espectacle de més envergadura d'Europa", diu Sellas. Les grans capitals europees estan tancades i a Madrid han renunciat a obrir els productors. "Ens hem arriscat per compromís amb la companyia", afegeix. Però necessiten tenir 500 entrades prevenudes de cada funció per saber que, juntament amb la compra d'última hora, alçaran el teló amb més de 700 espectadors dels 800 possibles. La mitjana de la temporada 2018-19 era de 1.000 espectadors per funció.

La majoria de teatres necessiten omplir el 100% d'aforament permès ara. Tot i així, "amb el 50% no n'hi ha prou per rendibilitzar les produccions", diu Martínez. Per això compten amb una subvenció del departament de Cultura, que els compensa un 16% la reducció d'aforament, fins al 66%. D'aquesta manera assolirien els 2/3 de les butaques, una ràtio que es considera que fa l'activitat viable. "Això et permet capejar el temporal, però volem viure del públic, perquè el preu mig de l'entrada és més alt. Necessitem el 70% dels aforaments plens", diu Vidal.

Els productors veuen un primer semestre del 2021 molt dur. "Aquest és un sector molt fràgil –diu el productor de La jaula–. Qui ho patirà són les empreses, que han exhaurit les reserves i s'han endeutat (nosaltres hem perdut 400.000 euros), i els treballadors, que no tenen ingressos", explica. "Tot és molt inestable i incert –admet Vidal–. Ens temíem el pitjor i ara celebrem que estem oberts. Però encara no veiem la llum al final del túnel".