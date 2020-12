Catalunya suspèn els sopars als restaurants i redueix la mobilitat a la comarca

Menys mobilitat i menys oferta horària de bars i restaurants. Aquestes són les dues grans restriccions que planteja el Govern per intentar redreçar els negatius indicatius del coronavirus i salvar les vacances de Nadal. De moment, les mesures estaran en vigor entre dilluns 21 de desembre i l’11 de gener, el dia de la tornada a l’escola, però pel mig, el 28 de desembre, es poden revaluar si les dades epidemiològiques continuen disparades.

Amb tot, el pla de restriccions està acompanyat de tantes excepcions per equilibrar contactes familiars, economia i salut que el paquet de mesures queda curt respecte al que reclamen els professionals sanitaris, que alerten que l'actual increment de positius i l'augment de la velocitat de transmissió es traduiran en pocs dies amb més pressió en uns hospitals ja saturats.

Són restriccions “quirúrgiques”, en paraules del vicepresident, Pere Aragonès, que amb la consellera de Presidència, Meritxell Budó, han comparegut aquest divendres per justificar el “pas enrere” en la desescalada d’aquesta fase. Els dos han coincidit en apel·lar a la responsabilitat individual per reduir al mínim les interaccions socials i superar aquesta fase "crítica" en què es troba l'epidèmia a Catalunya. “Ens hem de preguntar «És imprescindible fer aquesta trobada? »”, s’ha qüestionat Budó, per respondre que la millor opció és deixar passar la cita fins que les dades millorin. “Cal fer un esforç, tenim la vacuna a tocar”, ha subratllat la consellera.

Durant les pròximes setmanes es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya, però es permetrà l’entrada i sortida per als treballadors i per visitar familiars i persones del nucli íntim. A l’interior del territori, a partir de dilluns la comarca passa a ser el perímetre en què els veïns es poden moure lliurement durant tota la setmana i no només durant el cap de setmana.

Permís turístic

Però en aquest punt s’obren les excepcions: a la feina i la família, el pla afegeix els viatges a segones residències o establiments turístics –hotels, cases rurals, estacions d’esquí– sempre que es facin “amb la bombolla de convivència” i un cop a destinació se segueixin les normes establertes. A la pràctica, suposa permetre un augment de la mobilitat per a les famílies que tinguin possibilitats econòmiques i d'allotjament, una petició que també havien demanat els sectors turístics.

De la mateixa manera s'han atès les demandes de les autoritats locals de l'Alt Urgell i Andorra, que fins a l'11 de gener es conformen com unitat comarcal. Per tant, els residents s'hi poden moure’s en el mateix nivell que els d’altres comarques.

Toc de queda fins a la 1 per Cap d'Any

Les reunions socials es limiten a sis persones com a màxim, tret dels festius –24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener–, en què s’amplia fins a grups de 10, sempre que els seus integrants formin part d'un màxim de dues bombolles diferents. El toc de queda nocturn es manté de 10 de la nit a 6 del matí, tot i que per a aquests dies assenyalats en el calendari també es reajusta. La nit de Nadal, la de Cap d’Any i la del dia 5 de gener es permet la circulació pels carrers fins a la 1 de la matinada.

651x366 Vianants amb mascareta passejant i comprant pel centre de Barcelona / MANOLO GARCÍA Vianants amb mascareta passejant i comprant pel centre de Barcelona / MANOLO GARCÍA

Els bars i restaurants tornen a ser els que més reben en la nova etapa, tot i que Aragonès ha subratllat que no suposa que el Govern els assenyali com un dels “sectors culpables” en l’empitjorament de les dades epidemiològiques registrat els últims dies.

Els locals només podran atendre els clients en dos torns: de 7.30 h a 9.30 h del matí per servir esmorzars i de 13 h a 15.30 h per als dinars. Fora d’aquestes franges els establiments no tenen servei de cara al públic i per als sopars només es podran fer menús per emportar-se –de 19 h a 22 h– o per servei a domicili –de 19 h a 23 h–. Budó ha explicat que s’ha intentat garantir el servei per als treballadors que s’han de desplaçar i no tenen altra opció que menjar fora de casa i també minimitzar l’impacte a la facturació.

El Govern manté un aforament màxim del 30% a l'interior dels bars i les terrasses obertes. A taula, el màxim de comensals serà de quatre persones, i es pot arribar fins als sis en el cas que sigui una bombolla de convivència. En tots els casos, entre taula i taula hi ha d’haver una distància mínima de dos metres de seguretat. Tret del moment de menjar o beure, és obligatori l’ús de la mascareta.

Centres comercials

Una setmana després de la reobertura dels centres comercials s’ha optat per deixar-los oberts, però es vol evitar que siguin un focus d’aglomeracions amb clients que hi van a passar la tarda, ha defensat Budó. El Govern ha optat per mantenir-ne l’activitat però amb certes restriccions perquè els compradors no allarguin l’estada en excés. Els restaurants i els gimnasos que hi ha als interiors d’aquests complexos hauran de tancar a partir de dilluns i només quedaran amb la persiana oberta els comerços.

En les activitats a l’aire lliure es manté l’aforament màxim del 50%, mentre que a l’interior es limita al 30% i amb cita prèvia. Amb excepció de les activitats aquàtiques, a la resta és obligatori practicar esport amb la mascareta posada.

Els equipaments i activitats culturals s’han salvat de noves restriccions i mantenen els aforaments en vigor del 50% de la capacitat i amb un màxim de mil persones.

Budó ha garantit que malgrat que no hi haurà cavalcades ni “patges reials a peu de carrer”, les criatures tenen garantida la comunicació amb Ses Majestats d’Orient i les ha animat a fer arribar les seves cartes per internet, Whatsaap o les bústies reials habilitades pel territori. És una via per assegurar les tradicions però el Govern insisteix que aquest no serà un Nadal típic però Aragonès ha justificat les noves restriccions per frenar el virus i ha afirmat que es farà tot el què calgui per frenar el coronavirus, “costi el que costi”.

En aquesta línia, el Govern actuarà amb més mà dura i menys pedagogia per als que se saltin les restriccions en aquesta nova fase en què Policies Locals i Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància "No ens tremolarà el pols a l'hora de posar sancions", ha advertit el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que s'ha limitat qualificar les noves restriccions com les "mes equilibrades" possibles en "el trinomi salut, economia i desgast emocional".