Els teatres demanen un pla de xoc "real" per pal·liar l'aturada del sector

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) demanarà aquest dijous al Govern i a l'Ajuntament de Barcelona la planificació coordinada amb el ministeri d'un pla de xoc "real" per al sector per pal·liar la crisi que s'ha obert pel tancament de molts teatres durant 15 dies. L'Adecta lamenta com es va produir la decisió de tancar els teatres: "Sense cap preavís, sense cap reunió prèvia per mirar de minorar les greus conseqüències que representa aquest tancament per a la nostra activitat. Sense escoltar el sector per tenir-lo al costat en aquests moments tan difícils per a un govern i poder col·laborar en aplicar la mesura buscant les millors fórmules progressives".

Concretament, l'Adetca demana crèdits, mesures legals per acollir-se a la causa de "força major" i una "gran campanya" per incentivar el públic a tornar a les sales quan s'aixequi la suspensió. Les mesures es van decidir aquest dimecres a la nit en l'assemblea "més trista" dels 28 anys d'història de l'entitat, segons recullen en un comunicat.

El sector demana crèdits per pal·liar la sagnia que representarà "no rebre cap ingrés en 15 dies" i tornar els diners de la venda anticipada de les activitats suspeses i dels ajuts a l’activitat, alhora que reclama modificar les normatives per no revocar subvencions i per facilitar els requisits de justificació. També insisteixen en la necessitat d'impulsar una regulació per a tot el sector per acollir-se "sense cap mena de trava a les causes de força major en benefici dels treballadors i del manteniment de les empreses".

Segons Adetca, la majoria de teatres de Catalunya tanquen la seva activitat suspenen gires i funcions escolars, i s'atura l'activitat global de les companyies. Alhora, asseguren que l'aturada de l'activitat paralitza milers de treballadors de la cultura.