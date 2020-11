Els teatres no veuen "raonable ni justificat" mantenir el topall de 500 espectadors

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) s'ha mostrat contrària a mantenir el "doble topall" que obliga els teatres grans a no superar els 500 espectadors amb independència del percentatge d'aforament permès en cada moment. La presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, considera que això no és "raonable ni justificat", i que la mesura no figurava en l'anterior pla per al sector abans del tancament. Vidal entén que teatres com el Tívoli o el Coliseum s'estiguin pensant molt bé si els compensa reprendre l'activitat en aquestes condicions, per bé que li consta que "faran l'impossible" per fer-ho. Adetca treballa "coordinadament" amb el departament de Cultura en una propera línia d'ajut que compensi "aviat" aquesta restricció.

"És raonable fer el salt al 70% (en el proper tram de desescalada), però no continuar mantenint el topall dels 500. No ho hem fet mai fins ara, i científicament no s'ha provat amb dades que siguem problemàtics i sumem dades negatives a aquesta crisi", ha dit Vidal en declaracions a l'ACN. Tanmateix, segons la conselleria de Salut, el factor decisiu en les restriccions de la primera fase és controlar la mobilitat; és a dir, més enllà de la seguretat que pugui oferir un espai, en l'actual situació epidemiològica el més important és que la mobilitat no sigui elevada.

Segons Vidal, la doble mesura restrictiva "fa molt difícil que els grans teatres puguin obrir", perquè les 500 localitats representen per a ells un percentatge d'ocupació molt per sota del 50%, la qual cosa fa difícilment viable econòmicament.



"Estem treballant amb la Generalitat, a veure si les dades epidemiològiques ens acompanyen, per si es pot retirar", demana Vidal després de recordar que la restricció del 50% ja és "una mesura duríssima que fa inviable qualsevol projecte" i que si la resta de teatres obren (ho faran entre aquesta setmana i la vinent, assegura) és per la previsió d'uns ajuts que compensen "de manera temporal" i per la importància de retrobar-se amb el públic.



Pel que fa als grans, insisteix que li consta que estan fent esforços per reprendre funcions o estrenar el que estava prevista. "Però el producte que va a un teatre gran no és tan fàcil de moure. Reomplir els forats de programació, havent tancat d'un dia per l'altre, no és fàcil. Això et vacuna contra decisions que et poden enfonsar més encara", adverteix.

Nova línia d'ajudes

Vidal ha avançat que estan treballant amb el departament de Cultura perquè es concreti una nova línia d'ajudes específica per pal·liar la reducció obligada d'aforament. És una línia que ja estava força "a punt" abans del tancament cultural de final d'octubre, i que ara s'hauria "rectificat" amb mesures addicionals per als teatres grans. La línia, detalla Vidal, estava pensada inicialment per pal·liar la reducció del 70% al 50% de l'ocupació que es va imposar quan les dades de contagis van començar a escalar.