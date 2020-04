El TNC no obrirà si no hi ha protocols específics per als artistes i els espectadors

L'anunci del desconfinament per fases fet aquest dimarts pel govern espanyol va donar una mica d'esperança als artistes i treballadors de les arts escèniques, que de moment estan aturats. Però en la situació actual, i amb la informació proporcionada fins ara per l'executiu espanyol, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) avisa que no podrà obrir. "Tenim la sensació que s'ha llançat l'anunci com un globus sonda de cara a la galeria, perquè ara mateix no tenim capacitat per obrir. Els tècnics del teatre no poden treballar sense equips de protecció i als artistes no els podem imposar la distància social", explica la directora executiva del TNC, Mònica Campos.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va explicar dimarts que els teatres podrien obrir a partir de la segona fase (prevista per a mitjans de maig si la crisi sanitària del coronavirus evoluciona favorablement) però que ho haurien de fer amb un terç de l'aforament i garantint sempre els dos metres de distància de seguretat. Sánchez no va donar més directrius sobre les condicions en què s'hauria de reprendre l'activitat escènica, i tampoc va aclarir què passava amb els assajos. És per això que el TNC ( que va donar per acabada la temporada la setmana passada) subratlla la necessitat d'establir tres protocols que evitin el contagi entre treballadors, artistes i espectadors. El Teatre Lliure també ha explicat aquest dijous que sense aquests protocols no podrà tornar a aixecar el teló.

Campos explica a l'ARA que des del TNC han demanat a la Generalitat material de protecció per als treballadors, com ara mascaretes i guants, però que aquesta petició no inclou tests per saber si els artistes estan sans. "Hi ha moltes incògnites sobre les mesures sanitàries que s'han d'aplicar. I aquests protocols no els tindrem en dues o tres setmanes", assenyala Campos, que subratlla que el teatre ha de prioritzar "la seguretat i la salut dels treballadors i del públic" abans d'obrir.

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) va explicar dimarts que no veia amb mals ulls que els teatres públics reobrissin amb un terç de l'aforament i que la seva experiència servís de prova per als privats de cara a la tardor, però ara per ara tant el TNC com el Lliure veuen complicat tornar als escenaris abans de l'estiu.

Programació digital i rescatar obres anul·lades

Malgrat que el futur és incert, el TNC treballa per poder exhibir la temporada vinent tots els espectacles que s'han hagut de cancel·lar. També prepara iniciatives per donar feina als artistes que ara estan aturats i impulsarà propostes digitals per complementar la programació. "Volem que la part digital formi part del projecte artístic i que siguin productes audiovisuals amb entitat. No podem ser innocents. L'últim trimestre de l'any serà complicat i molta gent no podrà venir, ja sigui perquè no hi cabrà o perquè tindrà por. Els hem de donar alternatives", assenyala Campos.

Com tots els equipaments teatrals, el TNC ha vist com els dos últims mesos queien tots els ingressos de venda d'entrades i lloguer d'espais sense poder reduir les despeses. "No podem fer dèficit. Som una institució pública i hem de ser prudents", diu la directora executiva, que afirma que el teatre ha pagat tots els contractes vigents i ara "només té pèrdues". Tot i això, el TNC treballa amb l'1 d'octubre a l'horitzó com la data per tornar als escenaris, "encara que hi hagi poca gent a la platea".