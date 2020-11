Els treballadors de la cultura s'indignen davant el nou embolic amb les ajudes

Si el sistema d'ajudes als autònoms va ser un fracàs, per què es va estar a punt de repetir amb les ajudes al sector cultural? El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha assegurat a Els matins de TV3 que ja estava previst modificar el sistema i no repetir l'error de la llei del més ràpid que es va produir la setmana passada però la informació que penjava de la web no es va despenjar fins ahir. "Estem treballant en la modificació del sistema i això ha fet canviar la planificació", ha dit el conseller. I ha afegit que hi ha previstes diferents reunions amb el sector i la conselleria de Cultura per parlar de com ho faran.

Chakir el Homrani demana disculpes pel caos de les ajudes als autònoms però descarta dimitir

Les ajudes al sector cultural, que s'havien d'obrir aquest mateix dijous a les 9 del matí, s'havien publicat a la web i tenien una partida de 3,5 milions d'euros. El retard i l'embolic han indignat un sector que porta moltes setmanes sense poder treballar i esperant aquestes ajudes. Avui, a les 10 del matí, hi ha convocada una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona i davant els ajuntaments de diferents ciutats catalanes per demanar, entre altres coses, ajudes directes als treballadors, el pagament íntegre de les actuacions cancel·lades o ajornades i el 2% del pressupost per a Cultura, una demanda que fa anys que es fa sense èxit.

Així queden els ajuts de la Generalitat per a la cultura afectada per la pandèmia

Alguns treballadors de la Cultura han reaccionat amb certa incredulitat davant les explicacions del conseller. L'actor Enric Cambray ha dit directament que no s'ho creu:

No us crec.



Ahir al matí vam rebre un mail des del nostre Sindicat explicant tots els passos per demanar-ho quan s’obrís l’ajuda.



Aquestes instruccions van ser enviades per vosaltres, no se les poden inventar. I no estàven a cap web.



Deixeu-nos de prendre per imbècils https://t.co/8y6wTUpubW — Enric Cambray 🎗 (@enriccambray) November 19, 2020

L'actor Pau Vinyals també ha reaccionat amb indignació:

Avui dijous a les 10h a plaça sant Jaume. Es humiliant tot plegat. https://t.co/TXNBP0L46N — Pau Vinyals Dalmau (@PauVinyals) November 19, 2020