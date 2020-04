Els treballadors de les arts escèniques es queixen que el govern els torna a deixar fora de les mesures socials

La Confederació d'Artistes i Treballadors de l'Espectacle (ConArte) alerta que el nou decret de mesures del govern espanyol per fer front a la crisi sanitària del covid-19 torna a "deixar fora" el col·lectiu de les arts escèniques. "Som un sector especialment vulnerable i no es preveuen mesures de protecció social per a nosaltres", lamenta ConArte. En un comunicat, la confederació explica que el nou Reial Decret, publicat el 31 de març, "deixa desemparats els artistes" i que alguns d'ells "es veuen abocats a situacions extremes, fregant l'exclusió social i la indigència" a causa de l'aturada de l'activitat escènica fa gairebé un mes.

"És molt necessari que el govern protegeixi el sector amb mesures que permetin l'accés a prestacions de protecció social bàsica, com la prestació contributiva o el subsidi d'atur", diuen des de ConArte. L'entitat també demana que es tingui en compte la intermitència laboral del sector, que els deixa fora "altra vegada de les mesures aprovades". L'omissió dels artistes i treballadors de les arts escèniques, diuen, "suma factors de precarització" al sector.

Aquesta no és la primera vegada que els treballadors de les arts escèniques alcen la veu per demanar ajudes als governs i poder fer front a la situació de crisi provocada pel coronavirus. La setmana passada, actors i directors van alertar que no podran tornar al teatre "amb la mateixa precarietat", mentre que els teatres van assenyalar fa dues setmanes que si la crisi s'allarga "hi ha estructures petites, sales i companyies que no ho resistiran".