Actors i directors alerten que no podran tornar al teatre "amb la mateixa precarietat"

Els actors i directors catalans són taxatius: "No podem tornar al teatre amb les mateixes precarietats que coneixem tots des de fa temps i que la situació d'emergència que estem vivint ha posat en evidència". En el Dia Mundial del Teatre, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) ha publicat aquest divendres un manifest que reclama mesures als governs per ajudar el sector en un moment de crisi econòmica, amb totes les sales tancades, les produccions aturades i el públic i els artistes confinats per la crisi sanitària del coronavirus.

"Les administracions hauran de fer molts més esforços per dotar el col·lectiu professional de major estabilitat i protecció, pal·liant la seva constant intermitència", diu el manifest, que també deixa clar que "no n'hi ha prou amb la vocació per mantenir el teatre a casa nostra". L'AADPC recorda que "fa molt de temps que es pateixen retallades i una inseguretat preocupants que afecten les productores, companyies, teatres i intèrprets", un context que col·loca els artistes "en una situació d'una precarietat extrema".

En paral·lel, la Confederació d'Artistes Treballadors de l'Espectacle (ConArte) ha expressat aquest divendres la seva "sorpresa i indignació" davant l'absència de mesures adreçades al món de l'espectacle per pal·liar el sotrac econòmic de la crisi del coronavirus per part del govern espanyol. "Al Reial Decret del 8 de març, sobre les mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19, no veiem cap de les mesures proposades per ConArte i que afecten els artistes", diu la confederació.

"Vam ser dels primers col·lectius professionals que vam patir la suspensió de qualsevol activitat, ja fos en espais oberts o tancats. Van deixar les empreses i les companyies en una situació totalment desconeguda i desemparada, com també els seus artistes", lamenten des de ConArte. Per poder tirar endavant, els artistes demanen mesures econòmiques, fiscals i laborals que garanteixin la supervivència de les arts escèniques en un context de crisi.