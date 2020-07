'Under the skin', un clàssic modern de la ciència-ficció, i altres estrenes de la setmana

'Under the skin'

Un clàssic modern de la ciència-ficció

Ara que tot es mou (i es crema) a una velocitat desfermada, estrenar Under the skin aquí set anys després de la seva presentació als festivals de Telluride i Venècia pot semblar un esforç innecessari. Aquest crític prefereix entendre-ho com un acte de justícia cinèfila, que reclama la necessitat d’experimentar en una sala de cinema les imatges i els sons mesmèrics d’una pel·lícula que ja és un elusiu clàssic contemporani. Però, ¿d’on prové la capacitat de fascinació d’aquesta obra? Segueix llegint. Estrena en cinemes el 10 de juliol

'Dónde estás Bernadette'

Cate Blanchett i Richard Linklater contra la societat de consum

Un dels grans cineastes realistes de les últimes dècades, Richard Linklater, ha fet de l’estudi detallista del transcurs del temps el motiu central de films de culte com ara Boyhood (2014) o la trilogia de Jesse i Celine. Tanmateix, en paral·lel al seu caràcter distès i afable, l’obra del director de Fast food nation (2006) fa gala d’una actitud eminentment subversiva, en clara oposició a l’entumiment intel·lectual i l’embadaliment espiritual promulgat per la societat de consum. Segueix llegint. Estrena en cinemes el 10 de juliol

'La vieja guardia'

Charlize Theron, convertida en una guerrera immortal que vol salvar el món

De cos escultural i passiu a cos protagonista de grans títols d’acció: el recorregut professional de la imponent Charlize Theron emmiralla algunes transformacions que ha sofert Hollywood en matèria de representació femenina en el cinema, sobretot en relació als tipus de papers i històries protagonitzades per dones. És cert que la Sarah Connor de Terminator, interpretada per la pionera Linda Hamilton, va avançar-se en aquest model de ficció, però Theron, en consonància amb la sensibilitat mil·lennial, transmet un tipus de carisma més eteri i fluid. Aquesta reflexió té a veure amb l’estrena a Netflix de La vieja guardia, adaptació del còmic de Greg Rucka i Leandro Fernández sobre un grup de mercenaris immortals i vehicle rendit a la presència de Theron, amb les implicacions que això comporta. Segueix llegint. Estrena a Netflix



'First love'

Takashi Miike injecta bogeria a un 'thriller' d'acció que recicla els tòpics del gènere

Als pocs minuts d'iniciar-se la nova pel·lícula de Takashi Miike una testa acabada de seccionar rodola per terra. El decapitat encara és a temps de picar l'ullet. I seguidament veiem com el sabre homicida s'enfunda en una peça de llana d'allò més bufona. Gore, humor negre i cuquisme tot barrejat en escassos segons. Aquesta pràctica promíscua dels registres (encara hi ha més sorpreses a mesura que avança el metratge) és un dels segells distintius del cineasta japonès, conegut sobretot pel seu gust pel cinema extrem (inoblidables Audition o Ichi the Killer), però que alhora et pot servir un film d'aires ben clàssics. Seguir llegint. Estrena en sales el 10 de juliol