La justícia belga decidirà el 8 de setembre sobre l'extradició de Valtònyc

El jutge del Tribunal d'Apel·lació de Gant comunicarà la sentència sobre l'extradició del raper Valtònyc el 8 de setembre. Aquest dimarts, Josep Miquel Arenes (Valtònyc), exiliat a Bèlgica des del maig del 2018, ha acudit a una nova cita davant el magistrat, que ha escoltat les dues parts: la defensa de Valtònyc i la que representa l'estat espanyol, que reclama l'extradició del raper mallorquí, condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona per l'Audiència Nacional espanyola. La justícia belga es pronunciarà el 8 de setembre sobre l'extradició. Ara bé, encara quedarà una tercera instància judicial a la qual recórrer sigui quina sigui la decisió del jutge.

Valtònyc n'ha sortit satisfet i ha anunciat la nova data juntament amb el seu advocat, Simon Bekaert. El raper ha aprofitat l'avinentesa per explicar al jutge, segons ha dit, que no és un cas aïllat, sinó que aquesta setmana s'ha condemnat el raper Pablo Hasél a nou mesos més de presó i que hi ha més d'una desena de rapers pendents de processos semblants a Espanya: "És un problema ideològic que té l'estat espanyol, perquè tots els rapers condemnats som d'esquerres, a cap cantant que desitja bombes als catalans o amenaça Puigdemont dalt d'un tanc no els passa res", ha dit amb ironia. "Esperem que Bèlgica doni una bufetada a Espanya", ha sentenciat. També amb optimisme s'ha pronunciat Bekaert: "Tenim confiança plena en el tribunal, que ara es prendrà un temps per pensar la resposta. No tenen pressa i tornarem".

Aprofitant la cita d'aquest dimarts, els eurodiputats independentistes de JxCat i d'ERC han enviat una carta a tots els membres del Parlament Europeu, a la qual ha tingut accés l'ARA, en què expliquen el cas de Valtònyc i demanen a la Comissió Europea que impulsi una harmonització legal a la UE per garantir la llibertat d'expressió de tots els artistes que es puguin trobar en situacions com la del raper mallorquí i la de Pablo Hasel. Segons Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Diana Riba, aquests casos "vulneren el dret a la llibertat d'expressió artística i constitueixen un precedent perillós a la UE". La carta ha rebut una ràpida resposta de l'eurodiputat de Ciutadans José Ramón Bauzá: "No puc entendre que algun membre d'aquest Parlament pugui sentir empatia per ell", ha rdit en una altra carta en què assegurava que va rebre amenaces de mort del raper.

Los prófugos Puigdemont, Comín y Ponsatí han enviado una carta a todos los eurodiputados reclamando empatía para el delincuente Valtonyc. Yo, que he sufrido sus amenazas de muerte, no podía quedarme callado. Ésta ha sido mi respuesta. pic.twitter.com/zNONXrP94s — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) June 9, 2020

Valtònyc va ser condemnat a Espanya per les lletres de les cançons Espanya 0 - Goma 2, Caminant per la ciutat i Microglicerina, entre d’altres, perquè “tenen un indubtable caràcter laudatori de les organitzacions terroristes Grapo i ETA i dels seus membres que va més enllà de l’expressió de coincidència amb objectius polítics [...] i que comporta una lloança, no dels objectius polítics, sinó dels mitjans violents emprats per les esmentades organitzacions terroristes”. En aquestes cançons es feien afirmacions com ara: "Vull transmetre als espanyols un missatge, ETA és una gran nació", "A veure si ETA posa una bomba i explota" o "Que exploti un autobús del PP amb nitroglicerina carregat".



La d'aquesta setmana és una nova fase d'un procés que s'allarga des de l'estiu del 2018. La primera instància judicial va denegar-ne l'extradició automàtica sol·licitada per Espanya. Després, l'Estat hi va recórrer i el Tribunal d'Apel·lació de Gant va decidir preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'emissió de l'euroordre, que va concloure que l'euroordre no s'havia emès correctament perquè Espanya l'havia sol·licitat aplicant un Codi Penal posterior al presumpte delicte comès.