Per què utilitzem Airbnb o Wallapop?

El 36,5% dels internautes de l'Estat utilitzen alguna plataforma d'economia col·laborativa alguna vegada a l'any. Així ho recullen les últimes dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que detallen que les plataformes més utilitzades, pel 29,6% dels internautes, són les de compra o lloguer de productes de segona mà, com Wallapop. Les segueixen, amb un 11,8% dels internautes, les que ofereixen allotjament en una habitació o habitatge d'un altre particular, com Airbnb. Cap altre tipus de plataforma arriba al 10%.

Els preus més econòmics són, amb diferència, el principal argument per triar plataformes d'economia col·laborativa en lloc de serveis tradicionals. Entre els usuaris de plataformes de compra i lloguer de productes de segona mà, són el 70,5% els que responen que les utilitzen per aquest motiu, i entre els usuaris de plataformes que ofereixen allotjament, el 60,3%. El segon motiu més citat pels usuaris d'aquests serveis, que s'ajusten millor a les seves necessitats, no arriba en cap dels dos casos al 30%.

L'únic tipus de plataforma d'economia col·laborativa en què el preu no és el principal argument són les que permeten buscar algú perquè faci alguna tasca. En aquest cas, el 25,4% dels usuaris citen el preu com a motiu per triar-les però són una mica més, el 27,4%, els que diuen que s'ajusten millor a les seves necessitats. Aquestes plataformes són precisament les menys utilitzades. Només el 3,5% dels internautes de l'Estat les utilitzen alguna vegada a l'any.