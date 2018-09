El Barça camina cap a un futur amb nou estadi i noves competicions

BÀSQUET

EL RETORN DE L’OPTIMISME AL BÀSQUET CATALÀ

Just l’any en què el Bàsquet Manresa torna a Primera Divisió, amb un projecte reforçat gràcies als seus patrocinadors, el Joventut de Badalona encara una temporada en què podrà posar punt final als seus problemes econòmics, que van arribar a fer patir pel futur de l’entitat. Una ampliació de capital de 3,69 milions d’euros amb els diners de Scranton Enterprises, un vehicle d’inversió controlat per la família Grífols, garanteix el futur del club verd-i-negre. Per la seva banda, el Barça Lassa intentarà recuperar el títol de campió de la Lliga.

BARÇA

L’HORA DE RENOVAR EL CAMP NOU

Les obres al Camp Nou per convertir-lo en un estadi amb capacitat per a 105.000 espectadors començaran l’estiu del 2019. Abans s’inaugurarà l’Estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva, pas previ per enderrocar el Miniestadi. Aquesta serà una temporada en què el Barça serà segurament l’escollit per jugar el primer partit de Lliga als Estats Units, en un enfrontament contra el Girona. El Barça també té molt pes en les converses amb la UEFA per anar convertint la Champions, de mica en mica, en una gran lliga europea. Nous temps, noves competicions.

MUNDIAL DE FRANÇA

EL FUTBOL FEMENÍ, SENSE SOSTRE EN UN ANY CLAU

El juny del 2019 França serà la seu d’un Mundial femení que, a l’espera de saber tots els equips classificats, ja es considera el millor de tots els temps pel creixement imparable dels partits, pel que fa tant al nivell de joc com a l’atenció mediàtica. La selecció espanyola, amb una base formada en bona part per jugadores catalanes, camina amb pas ferm cap a la fase final d’un mundial que es jugarà precisament al país on el 2018 la selecció sub-20, amb vuit catalanes, va ser subcampiona del món. A la Lliga, el Barça, molt reforçat, intentarà reconquerir aquest títol després de dues temporades de domini de l’Atlètic de Madrid.