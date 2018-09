Els protagonistes que aquest any no hi són

Carles Puigdemont

La Diada del 2012, que va desbordar totes les previsions en una marxa que va sumar un milió i mig de persones, va marcar un abans i un després en el moviment independentista. Carles Puigdemont, llavors alcalde de Girona i membre de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), hi va ser. “Tot el poble de Catalunya està enviant un missatge irrefutable al món”, va dir des de la manifestació. En l’última Diada, com a president de la Generalitat i enmig dels preparatius de l’1-O, va defensar la sobirania de les institucions: “Cap instància judicial pot inhabilitar el Govern que presideixo”. Enguany serà a Bèlgica.

Oriol Junqueras

L’exvicepresident Oriol Junqueras, avui a la presó de Lledoners, va dirigir ERC en els anys més importants del Procés amb el compromís d’eixamplar la base independentista. L’endemà de la massiva Diada del 2012 hi va insistir: “Hem de convèncer que el trànsit a la independència serà amable”, va assegurar, i va demanar la convocatòria d’un referèndum. Aquell mateix any va ser cap de llista a les eleccions dels republicans, que van aconseguir ser segona força. “No ens rendirem”, va dir a la manifestació del 2014. A la Diada de l’any passat, davant dels dubtes sobre el referèndum, va prometre que l’1-O hi hauria “urnes i paperetes”.

Jordi Turull

Poc després de la Diada del 2014, prèvia a la consulta del 9-N, Turull va assegurar: “No ens tremolaran les cames a l’hora de defensar la democràcia”. El 2017 va insistir en el mateix: “És igual la reacció de l’Estat perquè això no ho para ningú”.

Clara Ponsatí

Ponsatí només va viure la Diada com a consellera d’Ensenyament un any, el 2017. Poc després va ser cessada pel 155. En la manifestació va estar acompanyada del conseller de Cultura, Lluís Puig.

Lluís Puig

El conseller de Cultura a l’exili també va participar l’any passat en la Diada. Feia molt poc que ocupava el càrrec, des del cinc de juliol. Poc després, a l’octubre, es va haver d’exiliar a Brussel·les.

Marta Rovira

Marta Rovira ha viscut totes les manifestacions com a dirigent d’ERC. El 2017 va fer una crida a votar l’1-O. “Això no només va d’independència. Hi ha en joc el dret a decidir de tots els ciutadans”.

Carme Forcadell

Com a presidenta de l’ANC, va dirigir tres de les Diades més massives. Com a presidenta del Parlament, el 2017, va pronunciar una frase premonitòria: “No tinc por d’anar a la presó per defensar que en un Parlament es parli de tot”.

Dolors Bassa

“Per la història, pels que ja no hi són, pels que vindran, però sobretot per dignitat”. Amb aquestes paraules celebrava l’any passat la Diada la consellera de Treball. Va participar en l’acte des de Girona.

Josep Rull

Rull ha passat de dirigent de CDC a conseller durant les diverses Diades, i sempre amb la idea de votar la independència. “Les urnes són la solució”, va dir en la primera manifestació, el 2012.

Joaquim Forn

Forn, llavors conseller d’Interior, va passar la Diada de l’any passat al Centre de Coordinació Policial, fent el seguiment del dispositiu de seguretat després dels atemptats a Barcelona i Cambrils.

Raül Romeva

Com a conseller d’Exteriors, Raül Romeva va ser l’encarregat, l’última Diada, d’atendre els nombrosos mitjans internacionals. “El referèndum ja ha començat”, els va avisar qui el 2015 va viure la Diada com a candidat de Junts pel Sí.

Toni Comín

El llavors conseller de Salut va ser present a la Diada del Sí acompanyat de la resta del Govern. Pocs dies abans va vaticinar a l’ARA que l’Estat reprimiria l’1-O: “La gent no es quedarà a casa”.

Meritxell Serret

“Ser polític i independentista és arriscat”, va dir la consellera d’Agricultura poc abans de l’última Diada. Igual que Forcadell, n’ha viscut tres des de l’ANC i tres des d’un càrrec institucional, en el seu cas de consellera.

Jordi Sànchez

“Ens hem de declarar insubmisos als tribunals i lleis que només busquen preservar la unitat de la pàtria”, va dir com a president de l’ANC en l’última Diada, la tercera en què encapçalava l’entitat. Sonava premonitori sobre la repressió que vindria, que va dur-lo a la presó el 16 d’octubre per la mobilització del 20-S.

Jordi Cuixart

Jordi Cuixart va viure les primeres manifestacions com a tresorer d’Òmnium, entre bastidors, i les dues últimes des de primera fila, com a president de l’entitat. En la seva intervenció durant la Diada del 2017 va mostrar una papereta del referèndum al públic. “Que ho vegi tot Catalunya -va dir-: votar mai no ha sigut un delicte”.

Anna Gabriel

L’esquerra independentista ha seguit manifestant-se tot i que des del 2012 l’ANC i Òmnium han acaparat el protagonisme de la Diada. N’ha estat referent Anna Gabriel, l’exdiputada de la CUP, que l’any passat encapçalava la manifestació de l’esquerra a Lleida i cridava a plantar cara a la repressió.