L'Airef calcula que el PIB caurà un 20% el segon trimestre del 2019

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) preveu que l’economia espanyola registri una caiguda del 20% del PIB el segon trimestre de l’any, com a conseqüència de la crisi del covid-19. Amb aquesta última estimació, l’ens de control fiscal segueix rebaixant les previsions de creixement. De fet, fa tan sols dues setmanes, l'organisme supervisor calculava que l'economia espanyola viuria una contracció del PIB de fins a un 12,4% aquest any si la pandèmia del coronavirus pateix un rebrot important a la tardor i la població s’ha de confinar, una xifra que ha anat augmentant si tenim en compte que al mes de maig estimava una caiguda d'un 11,7% del PIB.

Aquesta actualització del PIB arriba després que l’AIReF hagi inclòs les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre, publicades aquest dimarts, que recullen un total de 1.074.000 ocupats menys a Espanya -el retrocés més gran de la sèrie històrica- i un augment de l'atur de 55.000 persones entre els mesos d'abril i juny.

Per fer aquest càlcul, l’ens ha emprat el seu model de previsió de l’evolució del PIB en temps real. L'AIReF ha adoptat les variables del mercat laboral per tal de recollir l’efecte dels ERTO sobre els llocs de treball, de manera que quedi reflectida la represa de l'activitat econòmica. També utilitza variables com la mitjana mensual de treballadors registrats a la Seguretat Social, el consum d’energia elèctrica, el nombre d’ocupats, les importacions o el finançament a les empreses.

Al mateix temps, l’òrgan que controla la despesa i els ingressos públics reconeix des de fa setmanes que les previsions poden variar davant un context d'elevada incertesa, com passa actualment amb la pandèmia del covid-19. A més, a través de la seva presidenta, Cristina Herrero, ha assenyalat que l’evolució de l'economia espanyola "continua sent adversa", cosa que pot afectar els nivells de deute i dèficit de les administracions públiques. Per aquest motiu, l’organisme ha recomanat en les seves últimes previsions que l’Estat aclareixi el marc pressupostari i fiscal.