El gerent de l’AMB, investigat per burlar el codi ètic en els contractes

“D’acord amb la informació disponible, les adjudicacions de contractes a aquest despatx d’arquitectura amb la participació del directiu afectat permeten apreciar l’existència d’un conflicte d’interessos greu”. És un fragment de l’informe que l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha realitzat sobre possibles irregularitats protagonitzades pel gerent de l’organisme, Ramon Torra.

Segons ha pogut saber l’ARA, l’Agència de Transparència de l’AMB va obrir al mes de febrer un expedient després de rebre una denúncia anònima. S’hi exposava que l’AMB, sota el mandat de Torra, ha contractat reiteradament per a diferents projectes d’arquitectura el despatx Batlle i Roig, empresa on treballa el seu fill des del 2013.

L’Agència de Transparència ha constatat que el volum de contractacions amb aquesta empresa (en les seves diferents denominacions) és de 449.157 euros des del 2012. Però l’agència s’atura especialment en els dos anys anteriors al moment de la signatura del codi ètic per part de Torra, que es va produir el 2018. Després d’analitzar els contractes, Transparència conclou que “s’evidencia la reiterada contractació amb l’empresa Batlle i Roig en la fórmula de contractació menor i negociada sense publicitat, amb la intervenció directa del gerent”.

Al març l’Agència de Transparència va preguntar a Torra sobre aquest fet i va demanar-li per què no havia inclòs la relació professional del seu fill amb un proveïdor a la declaració d’incompatibilitats per prevenir conflictes d’interès. La resposta va ser clara. Deia que el seu fill treballa a Batlle i Roig “sense cap capacitat d’influència o decisió”. A més, afegia que en la majoria de casos l’adjudicació estava tutelada per les meses de contractació de l’AMB, de les quals no forma part, i que ell simplement validava la proposta que li feien. “En cap cas m’he apartat de les seves propostes”, afirmava.

“Un interès particular”

L’Agència de Transparència no ho veu igual. Segons diu, el gerent no hauria d’haver participat en les contractacions. I veu irrellevant la manca de capacitat d’influència del seu fill. “L’ocupació professional, especialment la dels joves, resulta al nostre país un bé escàs de difícil accés”, explica, per afegir que “el gerent podria tenir un interès particular en el benefici de l’empresa”. Transparència, a més, afirma que Torra “no ha estat transparent ni veraç”.

Per tot plegat, i després de rebre el suport del Consell Assessor de Transparència, la directora de l’organisme de Transparència, Gemma Calvet, va enviar l’informe a la presidenta de l’AMB, Ada Colau, perquè valori si el fa arribar a l’Oficina Antifrau. Calvet va refusar ahir fer declaracions a aquest diari per raons de confidencialitat.

El gerent, Ramon Torra, no va atendre ahir les preguntes de l’ARA. Un portaveu de l’AMB va afirmar que “desconeixien” que el gerent tingués un fill a l’empresa, però recordaven que Batlle i Roig es presenta a concursos des del 1981. A més, insistien que Torra “no formava part de les meses de contractació”, tot i que “sí que validava els contractes amb la signatura”. També anticipaven que no hi ha “cap motiu” perquè Torra es plantegi dimitir.

Una portaveu de Batlle i Roig va explicar que el fill de Torra treballa a l’empresa com a estudiant en pràctiques des del 2013. Tot i que admetien que van saber en el moment de l’entrevista el seu parentesc amb Ramon Torra, també van recordar que van treballar amb l’AMB per primera vegada el 1981. El despatx, un dels més prestigiosos d’Espanya, té un centenar de treballadors i va facturar amb l’AMB 64.335 euros l’any passat, cosa que va suposar el 0,8% de la seva facturació.