Abertis presenta un ERO per acomiadar 175 treballadors a Catalunya

La concessionària Abertis ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 175 treballadors a Catalunya fixant-se com a límit el 31 de març. Segons ha pogut saber l'ARA, d'aquests empleats 125 serien de la filial Acesa, 35 d'Invicat i els 15 restants d'Aucat. L'ERO afectaria sobretot personal de peatges, de suport tècnic i administratiu i algun lloc puntual indirecte.

Els motius que dona l'empresa per presentar l'expedient són un descens del pagament en metàl·lic i la consolidació tant de l'automatització dels peatges com de l'atenció del client en remot.

Els treballadors van ser informats divendres passat d'aquest nou ERO i aquest mateix dimarts es durà a terme la primera reunió de negociació entre empresa i sindicats. El mateix divendres els sindicats van acordar una taula de negociació única i van rebre els informes tècnics i jurídics en què les tres filials d'Abertis argumentaven els motius de l'ERO, uns arguments que compten amb l'oposició dels representants dels treballadors.

A banda de mostrar-hi l'oposició, l'objectiu dels sindicats en aquesta taula de negociació és aconseguir les mateixes indemnitzacions que es van pactar en l'últim ERO que va presentar Abertis el desembre passat i que va afectar 136 treballadors. En aquest cas es va aplicar el màxim que preveu la llei, que són 45 dies per any treballat amb una topall de 42 mesos per als qui tinguin una antiguitat prèvia a l'any 2012, i de 33 dies per any treballat amb un màxim de 34 mesos per als qui van ser contractats posteriorment a aquella data. A més, també es van acordar mesures complementàries per als afectats, com l'aplicació de l'assegurança mèdica durant un any, o un conveni especial per als acomiadats amb 55 anys o més fins que compleixin 63 anys.

Els treballadors temen que no sigui l'únic ERO que presenti la concessionària en els pròxims mesos, perquè l'estiu del 2021 s'acaba la concessió de quatre autopistes a Catalunya: el tram nord de l'AP-7 de Tarragona a la Jonquera, l'AP-2 de la barrera del Mediterrani a Saragossa, la C-32 entre Montgat i Palafolls i la C-33 de Barcelona a Granollers. Totes les gestiona Abertis a través de les seves filials Acesa i Invicat.

La primera aixecada de barreres d'una autopista al Principat es va produir el 31 de desembre passat. Es tracta del tram sud de l'AP-7 que va d'Alacant a Tarragona. El mateix dia es va acabar el peatge de l'AP-4 entre Sevilla i Cadis. La finalització d'aquestes concessions va suposar l'acomiadament de 136 persones, un 45% menys dels 300 treballadors que inicialment volia fer fora Abertis.