Abertis demana prorrogar els peatges a l’AP-7 i l’AP-2

Abertis, l’empresa que gestiona les concessions de les autopistes catalanes AP-7 i AP-2, ha demanat formalment al govern espanyol la pròrroga de les concessions que té firmades amb l’Estat per aquestes dues vies. Segons ha pogut saber l’ARA de fonts del ministeri de Transports, l’empresa s’hauria acollit així a la norma publicada pel govern espanyol al juliol, que obria la porta que les empreses que tenien alguna concessió demanessin a l’Estat una pròrroga dels contractes per compensar les possibles pèrdues que es derivessin de les mesures que es van prendre durant l’estat d’alarma per frenar i contenir l’expansió de la pandèmia.

El ministeri de Transports avaluarà a partir del mes de novembre si les empreses que han sol·licitat formalment ser compensades, entre les quals Abertis, compleixen els requisits que recull el reial decret publicat al juliol. De moment, el que és segur és que en cas que el govern espanyol doni llum verda a la pròrroga de la concessió, duraria, com a molt, els mateixos mesos que l’estat d’alarma, és a dir, 99 dies, tal com recull el reial decret aprovat pel govern espanyol. Ara bé, el govern central no ha volgut concretar a preguntes d’aquest diari quan decidirà sobre aquesta qüestió: “No hi ha termini”, i deixava la porta oberta a resoldre la sol·licitud fins i tot poc temps abans del termini de la concessió. El covid-19 va fer saltar pels aires els plans de l’Estat de no proposar cap compensació a les empreses concessionàries d’autopistes. En un principi, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, insistia que des del departament que dirigeix no preveien aquesta opció. Finalment, però, van descartar aquesta idea i van aprovar una normativa que preveu que “sempre que l’empresa demostri les pèrdues, la compensació consistirà en ampliar el termini de durada de l’explotació”, i no una indemnització en forma d’ingrés retornant els diners que l’empresa pugui reclamar pel lucre cessant.

Les carreteres catalanes afectades per aquesta decisió són el tram de l’AP-7 de Cambrils a la Jonquera i l’AP-2 del Vendrell a Lleida. En totes dues vies el contracte que té l’Estat amb Abertis acaba l’1 de setembre del 2021, data en què deixa d’estar vigent. Ja a finals del mes d’abril, els directius d’Abertis, la primera concessionària d’autopistes d’Espanya i propietat en un 50% d’ACS -presidida per Floretino Pérez-, va reclamar al govern que se’ls rescabalessin les pèrdues.

Crits d’alerta

El debat sobre si es prorrogaran o no les concessió ja ha aixecat polseguera. Justament aquest dijous, abans que es conegués que Abertis vol allargar les concessions, la junta de portaveus de l’Ajuntament de Sabadell va acordar instar el govern espanyol a descartar la pròrroga de la concessió de l’AP-7 i l’AP-2. La moció la va presentar el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament i es va aprovar per unanimitat.

A més, el consistori vallesà també reclama que no s’incrementin les tarifes dels peatges de les dues vies durant el temps que queda de concessió, en teoria, poc més d’un any, tot i que si s’acaba ampliant la pròrroga el contracte podria estar vigent fins a començaments de l’any 2022. Aquesta seria la segona ocasió en què després d’anys de polèmica acaba una concessió d’autopista a Catalunya. La primera va ser el desembre del 2019, quan va finalitzar el contracte del tram sud de l’AP-7, el que va de Tarragona a Alacant, i que explotava Aumar, una companyia també del grup Abertis.