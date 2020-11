La Fórmula 1 renovarà al Circuit de Catalunya per a un any més

La Fórmula 1 continuarà a Catalunya com a mínim un any més. Segons ha pogut saber l’ARA, la Generalitat i l’empresa organitzadora del principal campionat d’automobilisme ultimen les negociacions per signar l’acord abans que s’acabi l’any. Previsiblement, aquest acord tornarà a incloure un aval de la Generalitat valorat en 25 milions de dòlars (21 milions d’euros) per blindar els ingressos dels organitzadors.

Finalment, serà menys ambiciós del que es preveia inicialment. Després que el contracte per celebrar la competició a Montmeló expirés el 2019, el govern català i Liberty Media (l’empresa propietària dels drets de la F1) van decidir signar un contracte de tan sols un any amb la intenció de guanyar temps i, de cara al 2020, signar un acord a més llarg termini. Arribat el 2020, però, les dues parts han convingut que era millor tornar a signar un contracte de tan sols un any.

Al febrer els responsables del Circuit van admetre que el seu objectiu era tancar un acord per a “tres o quatre anys” que garantís la presència de la competició a Catalunya. Però entremig ha passat de tot. D’una banda, la pandèmia del covid-19, que ha alterat tots els plans de la competició. De l’altra, una dura batalla dins del Govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que no es posen d’acord en la manera de gestionar aquesta instal·lació.

Les disputes es van saldar el setembre passat amb la sorprenent sortida de Maria Teixidor, que dos mesos abans havia estat nomenada presidenta del Circuit, sense que en aquest temps ni tan sols hagués arribat a signar el contracte com a presidenta.

Arran d’aquesta crisi es va nomenar Ramon Tremosa, aleshores acabat d’escollir conseller d’Empresa, com a nou president del Circuit. Tremosa és ara qui lidera les negociacions amb Liberty Media. Consultat per aquest mitjà, el departament d’Empresa no ha volgut confirmar l’acord per a un any més.

Perenne inestabilitat

El Circuit viu una perenne inestabilitat, amb pèrdues ininterrompudes des del 2009 i amb l’eterna promesa de trobar un model autosostenible que encara no s’ha aconseguit.

Aquest any, a causa del covid, el gran premi es va celebrar sense públic i l’empresa organitzadora va acceptar que la Generalitat no pagués els 25 milions de dòlars amb els quals avala cada any. Tot i així, la instal·lació presumiblement tornarà a generar pèrdues que hauran de ser cobertes pel Govern.