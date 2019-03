Adeu al paradís català del rènting de cotxes

La preparació del pressupost municipal del petit municipi d’Aguilar de Segarra (Bages) s’ha convertit en una tasca traumàtica. Per a un poble amb 277 habitants censats, la pèrdua d’un milió d’euros és un cop fort. I, a sobre, aquesta reducció dràstica en un pressupost que va arribar a 2,3 milions d’ingressos ha sigut sobtada, d’un any per l’altre. La causa ha sigut pràcticament la desaparició del sector econòmic més pròsper de la població: les flotes de vehicles de rènting i de lloguer.

El cas d’Aguilar de Segarra és l’exemple més clar de la sotragada que han patit els paradisos fiscals que utilitzaven moltes empreses de l’estat espanyol per estalviar importants quantitats en el pagament de l’impost municipal de circulació. Des del 2018 aquests paradisos estan en vies d’extinció a causa de l’efecte que ha tingut l’anunci del govern català d’implantar un nou impost que penalitza les emissions de CO 2 dels vehicles.

El parc automobilístic acumulat a Aguilar de Segarra a nom de les empreses que posaven una seu al municipi va fer que l’Ajuntament tingués una recaptació d’1,2 milions d’euros per impost de circulació el 2017, segons els comptes dipositats al portal de transparència municipal. Aquests ingressos van caure a només 280.350 euros el 2018, una caiguda del 78%.

El poble amb més vehicles

Des del 2012 la recaptació per l’impost de vehicles de tracció mecànica es va enfilar a 900.000 euros anuals i va superar el milió el 2016 i el 2017. El 2012, quan van començar a disparar-se els ingressos, el municipi d’Aguilar de Segarra ja tenia l’índex de motorització més gran de tot Catalunya, i el 2017 va arribar a tenir 280 vehicles per cada habitant. A Barcelona, en canvi, hi ha un cotxe per cada dos habitants, segons les dades de l’Idescat.

L’anunci de la Generalitat que reactivava el nou impost sobre el CO 2 després que el Tribunal Constitucional el desbloquegés va tenir com a efecte immediat que moltes de les empreses optessin per matricular els seus vehicles per a flotes fora d’Aguilar de Segarra i de Catalunya. De fet, les matriculacions de cotxes a nom d’empreses van baixar un 12% el 2018. Però, a més, les empreses es van emportar una bona part de les seves flotes per domiciliar-les a altres llocs.

Tot i que la Generalitat ha ajornat l’entrada en vigor d’aquest tribut fins a tenir enllestit el reglament i resoldre el problema tècnic del cens de vehicles, la tendència a la baixa de les matriculacions de vehicles per a empreses no s’ha aturat. “Vam advertir la Generalitat que hi hauria aquesta deslocalització, i també de les complicacions tècniques del nou impost”, han explicat diverses vegades des de la Federació de Concessionaris de Catalunya (Fecavem).

Noves fonts d’ingressos

Per a l’alcalde d’Aguilar de Segarra, Valentí Riera, “es difícil que aquestes empreses tornin perquè van buscant municipis on puguin estalviar el pagament de l’impost de circulació i cada cop hi ha més competència”. Una bona part dels cotxes que abans pagaven l’impost a Aguilar de Segarra ho fan ara a prop de Madrid, aprofitant que també tenen una taxa que està situada en la quantitat mínima que permet la llei, segons explica l’alcalde.

“En els últims anys hem pogut fer inversions importants al poble que sense aquests ingressos no tindríem”, defensa Valentí Riera. Una d’aquestes inversions és un parc de plaques solars per generar energia elèctrica com a nova activitat econòmica i font d’ingressos per al municipi.

L’alcalde compara el daltabaix que ha patit el pressupost municipal amb la pèrdua d’aquestes flotes de cotxes amb el tancament d’una gran empresa, “tot i que sense els efectes negatius de la pèrdua de llocs de treball”.