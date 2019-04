Adif portarà als tribunals les empreses del càrtel ferroviari

Adif portarà als tribunals per "danys i perjudicis" la quinzena d'empreses que van formar el càrtel denunciat recentment per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb el qual aquestes companyies es van repartir 200 projectes ferroviaris per valor d'uns 1.000 milions d'euros durant prop de catorze anys.

Entre les firmes que van formar aquesta associació il·lícita figuren filials de grans constructores com ACS, Sacyr i OHL, i multinacionals com Siemens i Alstom. També van resultar implicats Elecnor, Inabensa (Abengoa) Cymi, Isolux, lectren, Comsa, Indra, Telice, i Citracc. Les quinze empreses van ser sancionades pel regulador amb una multa conjunta de 118 milions d'euros, la segona més gran imposada per a aquests casos de repartiment del mercat, per repartir projectes d'electrificació ferroviària, tant de l'AVE com de línies convencionals.

Davant la "gravetat" dels fets revelats per la CNMC i el "gran nombre de contractes afectats", Adif elaborarà "com més aviat millor" un informe per determinar els danys que hagin causat i, fonamentalment, el seu "impacte" en obres cofinançades amb fons europeus. "Un cop finalitzi l'informe, Adif ha d'adoptar les accions legals respecte al seu rescabalament", va anunciar ahir l'empresa pública en un comunicat.

En paral·lel, i per evitar danys similars en el futur, la companyia que presideix Isabel Pardo canviarà els plecs de contractació per blindar-se davant càrtels i altres tipus de frau. En concret, la companyia pública promotora i gestora de la xarxa ferroviària inclourà una clàusula en els seus contractes per la qual les empreses assumiran "la seva obligació a realitzar l'obra de manera íntegra i ètica".

Sancions contra el frau en l'adjudicació

Amb aquesta clàusula, en cas de provar-se "qualsevol tipus de frau" en els contractes, les firmes hauran de respondre per "danys i perjudicis" amb multes que poden suposar fins al 50% de l'import total del projecte. A més, Adif adoptarà les "mesures organitzatives necessàries" per dotar-se de mecanismes interns de control que "permetin realitzar una anàlisi especialitzats en matèria de competència en els sectors d'activitat" vinculades amb el seu negoci.

Pel que fa a la petició de la CNMC que es prohibeixi contractar les empreses implicades en el càrtel, Adif va assegurar estar a l'espera del que determini la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat i el ministeri d'Hisenda.