Aena estudiarà com allargar la tercera pista del Prat

Millorar la capacitat del Prat no passa només per construir una nova terminal satèl·lit. Aena n'és conscient i per això ja ha posat damunt la taula la idea de redissenyar les pistes de l'aeroport per augmentar el marge de l'operativa. Segons ha avançat aquest dimecres 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ARA, el gestor aeroportuari ha proposat ampliar la tercera pista com a solució per fer créixer les instal·lacions. Aquesta idea, que ja s'ha presentat als ajuntaments de l'entorn de l'aeroport, permetria guanyar 500 metres en aquest tram, per on actualment s'enlairen els avions.

Precisament el juny passat la Cambra va plantejar a través d'un estudi que per fer créixer el Prat fins als 90 milions de passatgers anuals era necessari un canvi a les pistes. Això sempre ha sigut un maldecap per a la infraestructura, perquè en la seva configuració s'han de tenir en compte molts condicionants com ara l'impacte mediambiental als dos estanys de la zona i les molèsties als veïns més pròxims pel pas dels avions.

Ara mateix l'aeroport de Barcelona té tres pistes: una de més llarga per on aterren les avions, una de curta on es fan els enlairaments (limitada pels estanys) i una que les travessa totes dues en diagonal. Però amb l'arribada de nous vols intercontinentals, l'operativa ha topat amb un problema. Aquestes rutes fan servir avions més grans, un impediment amb la configuració actual. Fonts del sector consideren que l'opció d'allargar la pista més curta és la "més barata, menys agressiva i ràpida", i creuen que l'impacte ambiental seria inferior a l'esperat pel gir progressiu cap a models d'avions menys contaminants i sorollosos.

De fet, aquesta proposta s'ha imposat ara per ara a una altra que també té ferms defensors: construir una quarta pista sobre el mar, una inversió que seria més costosa i suposaria un impacte ambiental notable. El 2019 l'aeroport del Prat va tancar amb un trànsit de 52,6 milions de passatgers anuals, cosa que deixa la instal·lació a poc més de tres milions de viatgers de la seva capacitat màxima teòrica. Amb les ampliacions plantejades per Aena, l'objectiu seria poder ampliar aquest marge fins als 70 milions de passatgers a través d'una inversió de prop de 700 milions d'euros.

Colau vol limitar l'ampliació del Prat

Tot i així, l'ambició d'Aena d'ampliar l'aeroport perquè pugui assumir un increment del trànsit aeri topa amb les últimes declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Ahir mateix l'Ajuntament va demanar revisar el pla de creixement del Prat i actualitzar l'informe ambiental que l'acompanya. L'equip de Colau ha posat damunt la taula, per exemple, eliminar els vols de curt radi que tinguin una alternativa de transport amb tren de menys de set hores de trajecte per reduir el volum de contaminació de l'aeroport. No obstant això, l'Ajuntament no té competències per aplicar aquestes mesures, sinó que depèn de l'acció de la resta d'administracions, a les quals ja ha plantejat les demandes.