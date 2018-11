Aigües de Catalunya fitxa David Madí com a president executiu

L'exdirigent de Convergència i mà dreta de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, David Madí, ha estat nomenat com a president executiu d'Aigües de Catalunya, una filial controlada al 100% per Aigües de València, segons han avançat aquest divendres 'Expansión' i 'La Vanguardia'. Aquesta companyia gestiona diverses concessions d'aigua, així com depuradores de municipis catalans.

Després del seu pas en diversos càrrecs a la Generalitat, com ara secretari de comunicacions i encarregat de l'oficina d'Economia, Madí ja va tornar t a l'empresa privada com a vicepresident sènior de l'empresa de certificacions Applus entre el 2012 i el 2018.

Actualment, l'exdirigent de Convergència també està al capdavant de Nubul Consulting, una consultora de negocis que assessora grans empreses en el desenvolupament de projectes. A més, també participa en diferents societats d'inversió.