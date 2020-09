Air Europa comença formalment el procés per ser rescatada

Globalia vol que l'Estat la rescati. La voluntat s'ensumava des de principis de l'estiu, tenint en compte que fonts del sector aeri atribuïen a l'aerolínia propietat del grup mallorquí, Air Europa, un forat de 400 milions d'euros. Ara bé, llavors, l'organisme que havia d'encarregar-se de gestionar les peticions de rescat encara estava per constituir i Globalia parlava només de converses informals. Però ara l'interès ja és formal: segons ha pogut saber l'ARA, aquesta empresa propietat de la família Hidalgo és una de les dues úniques (l'altra és Duro Felguera) que ha registrat formalment aquesta petició.

Segons explica també aquest dilluns El Confidencial, la situació de Globalia és molt delicada. La identificació de rebrots molt abans del que s'esperava i un estiu més fluix del previst han fet que a la seva aerolínia es disparessin encara més les pèrdues fins als 500 milions d'euros. Els punts claus són, d'una banda, que amb prou feines s'han fet viatges de llarg radi, que és en el que es recolza gran part del negoci de la companyia aèria, i, de l'altra, que el patrimoni de Globalia, segons el diari digital, frega els 90 milions d'euros. Lluny, en definitiva, del que necessita per cobrir les despeses.

És precisament per aquesta distància entre pèrdues i patrimoni que tothom assumia que Air Europa seria una de les empreses que demanaria accedir al fons de rescat anunciat al juliol pel govern: perquè abans de començar l'estiu la injecció de diners en forma de crèdit bancari de 140 milions d'euros avalat per l'ICO encara estava lluny de permetre'ls respirar tranquils.

Segons va explicar l'executiu, a canvi d'accedir als 10.000 euros totals que es tenen previstos per injectar-los, les diverses companyies interessades haurien d' eliminar el pagament de primes, les remuneracions variables als directius i els dividends per als accionistes. A més de quedar prohibides les expansions comercials agressives o l'assumpció de riscos excessius. Esclar que tot això, a priori, no afecta Air Europa, que del que està a prop és de ser peça clau en l'expansió d'una altra empresa del sector.

El paper de l'Estat en les negociacions amb IAG

Així, aquesta petició de rescat també s'entén com una mostra que avancen les negociacions entre el grup d'aerolínies IAG (Iberia, Vueling o British Airways) i Air Europa perquè aquesta última es fusioni amb Iberia. Totes dues companyies havien arribat al novembre de l'any passat a un acord pel qual IAG es quedava amb l'aerolínia de Globalia per 1.000 milions d'euros. Però la crisi del covid-19, que ha suposat un sotrac sense precedents per al sector aeri, va empitjorar molt la situació de la companyia i, tal com va avançar Luis Gallego (encara president d'Iberia, però d'aquí poc conseller delegat d'IAG), en la presentació de resultats de l'empresa les condicions han canviat, i per molt que les negociacions segueixin endavant, el preu de compra seria més baix.

Fonts del sector van explicar setmanes més tard a l'ARA que l'Estat podia estar jugant un paper important en aquestes negociacions, ja que al govern li interessa que sigui Iberia (que, tot i de capital estranger, opera sobretot a Espanya) qui assumeixi les connexions amb l'Amèrica Llatina que li donaria Air Europa. "Una manera que té l'Estat de convèncer Iberia és sanejar Air Europa a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i omplir el forat dels 400 milions, i que ells acordin un preu per a la compra-venda", indicaven aquestes fonts. Caldrà veure, doncs, com es resol el rescat: pot ser la pista definitiva que Air Europa passa a ser oficialment part de la família d'aerolínies IAG.