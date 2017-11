Airbnb elimina el 12% dels pisos per buscar la pau amb Colau

La plataforma d’allotjament turístic entre particulars Airbnb vol canviar el rumb de la seva complicada relació amb l’Ajuntament de Barcelona. I, per aconseguir-ho, està disposat a sacrificar prop d’un de cada deu anuncis que ofereix a la ciutat. La companyia va fer balanç ahir dels seus moviments per signar una treva amb l’equip de Colau, que l’han dut a eliminar 2.500 anuncis aquest any. Això suposa el 12% de la seva oferta a la ciutat, si es calcula sobre la mitjana de 20.000 anuncis a la seva web durant l’any que comptabilitza la consultora InAtlas.

Aquest total és la suma de les concessions que ha fet la plataforma durant l’any per suavitzar la tensió amb l’Ajuntament. La primera va arribar al febrer, per iniciativa pròpia, quan Airbnb va impulsar una nova política per limitar el nombre d’anuncis a Ciutat Vella, un dels districtes més castigats per la massificació turística. Aleshores, la companyia va reduir l’oferta al centre de la ciutat en un 25%, ja que ara cada amfitrió només pot penjar un sol anunci de pis sincer.

Aquest estiu, després que diversos propietaris denunciessin que els seus pisos es rellogaven a la plataforma, Airbnb també va accedir a esborrar de la seva oferta 1.200 anuncis més. Dos centenars es van eliminar al juny i l’altre miler a l’agost, a petició del consistori. Segons l’Ajuntament, en la majoria de casos es tracta d’habitatges que han sigut inspeccionats i denunciats perquè no mostren el número de llicència de pis turístic i, per tant, són considerats il·legals. El director d’Airbnb per a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz, considera que la plataforma ha arribat a un “punt d’inflexió” amb Barcelona. El directiu va dir que l’empresa està compromesa amb l’objectiu d’aconseguir un turisme “més sostenible” i vol col·laborar amb el govern de Colau contra els problemes que causen els “mals actors”.

No obstant, el consistori va respondre a l’anunci de la plataforma amb un missatge contundent. La tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va apuntar que la retirada d’aquests 2.500anuncis és un “gest” d’Airbnb, però va recordar que l’Ajuntament demana a l’empresa que mostri el número de llicència en tots els pisos que anuncia. “Ja no hi ha excusa per no complir amb una cosa que ja fan totes les altres plataformes”, va reblar Sanz.

Així doncs, va explicar que el consistori s’ha reunit en diverses ocasions i treballa amb la companyia californiana per “canviar la lògica” del conflicte i veu insuficients les mesures. Tot i així, Sanz va recordar que l’Ajuntament no veu amb mals ulls el homesharing, és a dir, els amfitrions que ofereixen habitacions als turistes en lloc de l’habitatge sencer. De fet, va assegurar que Barcelona no està perseguint ni multant aquests propietaris.

El ‘homesharing’, sense decret

Aquest és un dels punts que reclama des de fa temps Airbnb. No existeix cap regulació que protegeixi aquests propietaris, que es troben en la frontera del negoci turístic. La Generalitat va impulsar un decret de turisme aquest estiu que recollia el model, arran de les conclusions de la comissió interdepartamental que durant un any ha estudiat el fenomen de l’economia col·laborativa. Tot i així, la nova norma no es va arribar a aprovar i ha quedat congelada a l’espera del nou Govern escollit en les eleccions del 21-D. Muñoz també va insistir ahir que cal una regulació que reconegui la possibilitat de llogar una habitació amb el homesharing. Segons l’empresa, els amfitrions que comparteixen casa seva són majoria i representen entre el 50% i el 60% de l’oferta.

QUÈ DIU AIRBNB?

La plataforma de lloguer turístic entre particulars defensa que ha implantat mesures per autoregular la seva oferta i expulsar-ne alguns dels “mals actors”. El director d’Airbnb per a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz, va explicar que la companyia ha eliminat 2.500 anuncis en un any per col·laborar amb l’Ajuntament. Segons el directiu, la previsió és que aquestes mesures es mantinguin actives per seguir millorant. D’altra banda, l’empresa reclama que es reconegui el homesharing a través d’un decret de la Generalitat.

QUÈ DIU L’AJUNTAMENT?

L’equip d’Ada Colau té una consigna molt clara per a Airbnb: cal que elimini tots aquells anuncis que no mostrin el número de llicència de pis turístic. La tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va valorar positivament el “gest” de la plataforma amb la retirada dels anuncis, però exigeix que imposi l’identificador com un requisit per a tota l’oferta. Pel que fa al lloguer d’habitacions, l’Ajuntament ha dit en diverses ocasions que no rebutja aquest model, però resta a l’espera del decret català.