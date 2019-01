L'Airef adverteix que els pressupostos de Sánchez no compliran l'objectiu de dèficit de l'1,3%

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) considera "clarament improbable" que amb els pressupostos que ha elaborat el govern espanyol per al 2019 es compleixi l'objectiu de dèficit públic de l'1,3% del PIB. El president de l'autoritat fiscal espanyola, José Luis Escrivá, calcula que el dèficit serà substancialment superior, d'un 2,2% del PIB, segons ha assegurat aquest dimarts en una compareixença al Congrés per analitzar el projecte de pressupostos de l'Estat de l'executiu del PSOE.

L'informe de l'Airef posa en dubte algunes de les previsions d'ingressos i de despeses. Discrepa respecte a l'impacte d'algunes mesures recaptatòries: mentre el govern de Sánchez calcula que els ingressos augmentaran un 9,5%, l'Airef rebaixa la xifra fins al 7,6%.

Entre les xifres que no quadren destaquen les de la Seguretat Social: l'autoritat fiscal calcula que ingressarà entre 500 i 700 milions menys del que preveu el govern espanyol (2.999 milions d'euros), a conseqüència sobretot de la discrepància en l'impacte de l'augment de les bases mínimes de cotització.

Menys ingressos fiscals

L'Airef també creu que la previsió dels ingressos fiscals, com els de la taxa digital i la taxa a les transaccions financeres, és massa optimista. Segons els càlculs d'Escrivá, les mesures fiscals –també s'hi inclou l'IRPF i l'impost de societats– serviran per recaptar 2.900 milions d'euros, una xifra molt inferior als 5.654 milions que preveuen els pressupostos.

Escrivá considera que un dels principals factors d'incompliment de les previsions d'ingressos és el retard en l'aplicació de mesures. Els pressupostos estan calculats en base a 12 mesos però no és clar que puguin ser aprovats per les Corts ni se sap, si superen els tràmits parlamentaris, quan podran entrar en vigor. La mateixa crítica la va llançar aquest dilluns el Banc d'Espanya. El supervisor bancari tampoc es creu la previsió de dèficit del govern espanyol per al 2019.

Creixement del PIB superior al previst

Tot i això, l'Airef admet que el creixement econòmic per al 2019 serà superior al previst pel govern de Pedro Sánchez (2,2%). "Les últimes dades són més bones del que esperàvem", ha subratllat Escrivá. Amb tot, assegura que hi ha riscos a curt termini difícils de calcular lligats al Brexit i a Itàlia que podrien tenir un impacte en el creixement.

Pel que fa al dèficit de les comunitats autònomes, l'Airef veu "factible" el compliment del dèficit a Catalunya i les Illes Balears. En canvi, considera "molt improbable" el compliment al País Valencià. En els tres casos, la situació és idèntica al 2018.