L'Airef respon al BBVA que l'impost a la banca per pagar les pensions no ha d'encarir obligatòriament el crèdit

Que s'apliqui un impost a la banca no ha de comportar un augment automàtic del crèdit. Així ho ha assegurat aquest dimarts José Luis Escrivá, el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) al curs d'estiu que organitza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE). El conseller delegat de BBVA, Carlos Torres, va fer aquesta afirmació ahir en el mateix curs.

Per a l'Airef, una mesura com aquesta s'hauria d'estudiar i analitzar detingudament per veure quins efectes pot tenir i com s'hauria d'aplicar, però considera que no hi hauria cap raó perquè s'encarís el crèdit. Carlos Torres va fer aquesta afirmació després de qualificar d'erroni l'impost i assegut justament al costat de la ministra socialista d'Indústria, Reyes Maroto. Cal recordar que aquesta proposta la va fer el PSOE des de l'oposició. Ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, ja va dir en una entrevista a TVE que preveia aplicar nous impostos per ajudar a la Seguretat Social, tot i que no va concretar quins.

2.700 M€ més per la pujada de les pensions

Montoro l'havia xifrat en 3.300 M€

Sense entrar en si és pertinent o no augmentar o crear nous impostos per afrontar la situació de la Seguretat Social, l'Airef sí que ha reiterat que la reducció del dèficit prevista als pressupostos és improbable perquè els pronòstics de despesa es dispararan, malgrat que es compleixin els ingressos.

Això sí, l'Airef ha calculat el cost que tindria per a les arques públiques el pacte entre el PP i el PNB perquè les pensions augmentin un 1,6% aquest any, que elevarà la despesa. És de 2.700 milions d'euros fins al 2019. Aquest organisme havia calculat que tornar-les a vincular a l'IPC costaria uns 7.000 milions d'euros fins al 2023, però ja només en un any la factura s'eleva a 700 milions d'euros per l'augment de les pensions de viudetat i de 2.000 milions per a la resta, que inclou no només l'increment de l'1,6% general sinó també de fins al 3% de les més baixes.

Cal recordar que el mateix executiu de Montoro havia xifrat l'impacte en el pla d'estabilitat en uns 1.500 milions aquest any i en 1.800 milions el següent si s'incrementen un 1,5%.