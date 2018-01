Alcaraz (CaixaBank) diu que els desnonaments són "una llegenda urbana"

260x366 Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank

El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha assegurat aquest dijous en un acte a Madrid que els desnonaments són "una llegenda urbana" i que les clàusules terra s'han utilitzat perquè les entitats paguessin una part de la crisi.

"Els desnonaments formen part de la llegenda urbana, nosaltres no hem desnonat ningú", ha assegurat. "Els bancs no volem desnonar ningú; evidentment tenim una hipoteca, una propietat i volem que la hipoteca es pagui", ha afirmat en unes jornades immobiliàries organitzades per l'Iese. Alcaraz ja ha pronunciat altres frases polèmiques en el passat, com quan va lamentar que CaixaBank havia rebut "zero cartes d'agraïment per les altíssimes rendibilitats de les preferents".

Durant la seva intervenció ha assegurat que el problema és que la gent s'ha oblidat de la seva obligació de pagar deutes. "Ara el que està ben vist és no pagar els deutes, i, a sobre, tens una garantia hipotecària que no pots executar", ha criticat Alcaraz, que afirma que CaixaBank ha refinançat gairebé 300.000 hipoteques per no desnonar ningú. "Per tant, el tema dels desnonaments forma part d'una política de crisi econòmica", ha afirmat el directiu.

Als bancs, ha assegurat, no els interessa desnonar ningú perquè una vegada desnones "i et quedes amb la casa" l'has de vendre.

"És un tema molt demagògic i nosaltres podem dir amb el cap ben alt que durant tota la crisi hem refinançat amb les fórmules més imaginatives que se'ns han acudit perquè després vingui un regulador dient que hi ha un model que diu no sé què i que he de fer una provisió; és de bojos", ha lamentat.

Clàusules terra, clàusules "túnel"

Pel que fa a les clàusules terra, Alcaraz ha subratllat que es van activar per protegir els titulars de les hipoteques i ha recordat que aquestes clàusules, que segons ell s'haurien d'anomenar "túnel", haurien de tenir un màxim i un mínim.

Segons ha explicat, quan els tipus van baixar van arribar els problemes "i ja ningú sabia el que havia signat". "És igual que fos el president de l'Audiència Nacional, un notari, un registrador o un president d'una comunitat autònoma", ha dit, fent referència a "casos reals".

En la seva opinió, el debat sobre el tema "es va fer perquè part de la crisi la paguessin les entitats financeres". Segons ha afirmat, en alguns casos es va poder comercialitzar malament, però al seu parer no es pot parlar de falta de transparència quan les hipoteques es signaven davant de notari i les clàusules apareixien "en negreta i en majúscula".

Alcaraz ha afegit que qui ha pagat "tot això" han sigut els accionistes dels bancs i els ciutadans "com a contribuents" i ha advertit que el que s'ha donat és una transferència de riquesa: "Han pagat uns per uns altres".